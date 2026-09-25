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Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка

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Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 1
Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 2
Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 1
  • Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 2
  • Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733328
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe

Отзывы о товаре Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041295]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Max Roach
Альбом (сингл)
The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan
Жанр
Jazz
Трек-лист
Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Three-Four Vs. Six-Eight Four-Four Ways, Off My Back Jack, Hope So Elmo, Almost Like Me, Din-Ka Street, Pay Not Play Not, To Inscribe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Max Roach - The Max Roach Trio Featuring The Legendary Hasaan (coloured) (8719262041295) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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