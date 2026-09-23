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Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка

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Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 1
Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 2
Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Is There Love In Space?
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 1
  • Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 2
  • Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733327
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Is There Love In Space?
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gnaahh, Up In Flames, Hands In The Air, Lifestyle, Is There Love In Space?, If I Could Fly, The Souls Of Distortion, Just Look Up, I Like The Rain, Searching, Bamboo
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка

Альбом достиг 80-го места в Billboard 200 США и оставался в этом чарте в течение двух недель, а также достиг топ-100 в трех других странах. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.

Отзывы о товаре Joe Satriani - Is There Love In Space? (coloured) (8719262043190) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043190]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Is There Love In Space?
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gnaahh, Up In Flames, Hands In The Air, Lifestyle, Is There Love In Space?, If I Could Fly, The Souls Of Distortion, Just Look Up, I Like The Rain, Searching, Bamboo
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом достиг 80-го места в Billboard 200 США и оставался в этом чарте в течение двух недель, а также достиг топ-100 в трех других странах. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.
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