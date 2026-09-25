Joe Bonamassa - Driving Towards The Daylight (coloured) (8712725751410) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Driving Towards The Daylight
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 733326
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Driving Towards The Daylight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dislocated Boy, Stones In My Passway, Driving Towards The Daylight, Who's Been Talking?, I Got All You Need, A Place In My Heart, Lonely Town Lonely Street, Heavenly SoulV, New Coat Of Paint, Somewhere Trouble Don't Go, Too Much Ain't Enough Love (w/ Jimmy Barnes)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - Driving Towards The Daylight (coloured) (8712725751410) виниловая пластинка
Driving Towards the Daylight — десятый студийный альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы, первоначально выпущенный в 2012 году. Лимитированное издание на красном виниле. Альбом, записанный в студии The Village Recorder в Лос-Анджелесе и Studio at the Palms в Лас-Вегасе, представляет собой сбалансированную, возвращающую к истокам работу в фирменном стиле Бонамассы, сочетающем блюз, рутс и рок-н-ролл. Продюсером альбома Driving Towards the Daylight выступил Кевин Ширли (Black Crowes, Aerosmith, Led Zeppelin). Альбом дебютировал на 2-м месте в Великобритании. В США альбом дебютировал на 1-м месте в чарте блюзовых альбомов и на 23-м месте в чарте Billboard 200.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) винилова...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 990 руб. 7 105 руб.1248 руб. в СплитQueen - Greatest Hits II (0602557048445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 000 руб.1250 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитMachine Gun Kelly - Tickets To My Downfall (0602507369149) винил...
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Driving Towards The Daylight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dislocated Boy, Stones In My Passway, Driving Towards The Daylight, Who's Been Talking?, I Got All You Need, A Place In My Heart, Lonely Town Lonely Street, Heavenly SoulV, New Coat Of Paint, Somewhere Trouble Don't Go, Too Much Ain't Enough Love (w/ Jimmy Barnes)
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Driving Towards the Daylight — десятый студийный альбом блюз-рок-гитариста Джо Бонамассы, первоначально выпущенный в 2012 году. Лимитированное издание на красном виниле. Альбом, записанный в студии The Village Recorder в Лос-Анджелесе и Studio at the Palms в Лас-Вегасе, представляет собой сбалансированную, возвращающую к истокам работу в фирменном стиле Бонамассы, сочетающем блюз, рутс и рок-н-ролл. Продюсером альбома Driving Towards the Daylight выступил Кевин Ширли (Black Crowes, Aerosmith, Led Zeppelin). Альбом дебютировал на 2-м месте в Великобритании. В США альбом дебютировал на 1-м месте в чарте блюзовых альбомов и на 23-м месте в чарте Billboard 200.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Bonamassa - Driving Towards The Daylight (coloured) (8712725751410) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Driving Towards The Daylight (coloured) (8712725751410) виниловая пластинка