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Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка

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Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 2
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Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 4
Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Bringing It Back Home
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 1
  • Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 2
  • Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 3
  • Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 4
  • Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Bringing It Back Home
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Everything I Do Gonna Be Funky, Birds Nest Bound, Fair Child, Oh, Virginia, Slick Capers Blues, On That Morning, Traveler's Waltz, Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), Trick Bag, Fool's Paradise
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка

Номинированный на премию «Грэмми» виртуозный гитарист Роббен Форд возвращается к своим блюзовым корням с новым релизом на лейбле Provogue Records. Издание на оранжевом виниле. В звездный состав альбома Bringing It Back Home входят органист Ларри Голдингс, барабанщик Харви Мейсон, басист Дэвид Пилтч и тромбонист Стив Бакстер. Новый альбом гитарного гиганта Роббена Форда Bringing It Back Home — это потрясающее исследование души, стиля и виртуозности, которое трогает до глубины души своим исключительным, наполненным эмоциями мастерством. Альбом возвращает пятикратного номинанта на премию «Грэмми», легенду сцены и студии, к его истокам как исполнителя, играющего блюз. Виртуоз гитары отобрал 10 композиций из блюзового канона, от «Bird's Nest Bound» раннего пионера дельта-блюза Чарли Паттона до «You Go Your Way and I Go Mine» Боба Дилана, и вместе с тщательно отобранной командой первоклассных музыкантов создал в студии динамичные, новые и весьма оригинальные аранжировки для каждой песни.

Отзывы о товаре Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Bringing It Back Home
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Everything I Do Gonna Be Funky, Birds Nest Bound, Fair Child, Oh, Virginia, Slick Capers Blues, On That Morning, Traveler's Waltz, Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), Trick Bag, Fool's Paradise
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Номинированный на премию «Грэмми» виртуозный гитарист Роббен Форд возвращается к своим блюзовым корням с новым релизом на лейбле Provogue Records. Издание на оранжевом виниле. В звездный состав альбома Bringing It Back Home входят органист Ларри Голдингс, барабанщик Харви Мейсон, басист Дэвид Пилтч и тромбонист Стив Бакстер. Новый альбом гитарного гиганта Роббена Форда Bringing It Back Home — это потрясающее исследование души, стиля и виртуозности, которое трогает до глубины души своим исключительным, наполненным эмоциями мастерством. Альбом возвращает пятикратного номинанта на премию «Грэмми», легенду сцены и студии, к его истокам как исполнителя, играющего блюз. Виртуоз гитары отобрал 10 композиций из блюзового канона, от «Bird's Nest Bound» раннего пионера дельта-блюза Чарли Паттона до «You Go Your Way and I Go Mine» Боба Дилана, и вместе с тщательно отобранной командой первоклассных музыкантов создал в студии динамичные, новые и весьма оригинальные аранжировки для каждой песни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3970 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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