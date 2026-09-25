Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robben Ford - Bringing It Back Home (coloured) (8712725751434) виниловая пластинка
Номинированный на премию «Грэмми» виртуозный гитарист Роббен Форд возвращается к своим блюзовым корням с новым релизом на лейбле Provogue Records. Издание на оранжевом виниле. В звездный состав альбома Bringing It Back Home входят органист Ларри Голдингс, барабанщик Харви Мейсон, басист Дэвид Пилтч и тромбонист Стив Бакстер. Новый альбом гитарного гиганта Роббена Форда Bringing It Back Home — это потрясающее исследование души, стиля и виртуозности, которое трогает до глубины души своим исключительным, наполненным эмоциями мастерством. Альбом возвращает пятикратного номинанта на премию «Грэмми», легенду сцены и студии, к его истокам как исполнителя, играющего блюз. Виртуоз гитары отобрал 10 композиций из блюзового канона, от «Bird's Nest Bound» раннего пионера дельта-блюза Чарли Паттона до «You Go Your Way and I Go Mine» Боба Дилана, и вместе с тщательно отобранной командой первоклассных музыкантов создал в студии динамичные, новые и весьма оригинальные аранжировки для каждой песни.
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