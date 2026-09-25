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Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка

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Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 2
Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 3
Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 4
Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 5
Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Old Friends New Friends
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 1
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 2
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 3
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 4
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 5
  • Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leiter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Leiter
Barcode
[4050538759686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Old Friends New Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
4:33 (A Tribute To John Cage), Late, Berduxa, Rain Take, Todo Nada, Weddinger Walzer, In The Making, Further In The Making, All Numbers End, The Idea Machine, Then Patterns, Corn, New Friend, Nils Has A New Piano, Acting, As A Reminder, Iced Wood, Strickleiter, The Chords, The Chords Broken Down, Forgetmenot, Restive, Old Friend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка

«Old Friends New Friends» — это новый, необычный релиз от известного композитора и продюсера Нильса Фрама. В сборник вошли 23 сольные фортепианные пьесы, записанные в период с 2009 по 2021 год, которые по какой-то причине не вошли в предыдущие альбомы артиста. Издание на виниле. Фрам уверяет нас, что это не типичный новый альбом и не классический сборник. «Может быть, это просто альбом, над которым я работал 12 лет и наконец собрал достаточно материала?» — говорит пианист. Выпущенный в 2021 году альбом, относящийся к жанрам неоклассики и эмбиента, включает 23 трека, распределенных по двум пластинкам. Это по сути личный архив, который представляет, по словам самого артиста, «анатомию всех моих музыкальных и исполнительских подходов».

Отзывы о товаре Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Leiter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Leiter
Barcode
[4050538759686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nils Frahm
Альбом (сингл)
Old Friends New Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
4:33 (A Tribute To John Cage), Late, Berduxa, Rain Take, Todo Nada, Weddinger Walzer, In The Making, Further In The Making, All Numbers End, The Idea Machine, Then Patterns, Corn, New Friend, Nils Has A New Piano, Acting, As A Reminder, Iced Wood, Strickleiter, The Chords, The Chords Broken Down, Forgetmenot, Restive, Old Friend
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Old Friends New Friends» — это новый, необычный релиз от известного композитора и продюсера Нильса Фрама. В сборник вошли 23 сольные фортепианные пьесы, записанные в период с 2009 по 2021 год, которые по какой-то причине не вошли в предыдущие альбомы артиста. Издание на виниле. Фрам уверяет нас, что это не типичный новый альбом и не классический сборник. «Может быть, это просто альбом, над которым я работал 12 лет и наконец собрал достаточно материала?» — говорит пианист. Выпущенный в 2021 году альбом, относящийся к жанрам неоклассики и эмбиента, включает 23 трека, распределенных по двум пластинкам. Это по сути личный архив, который представляет, по словам самого артиста, «анатомию всех моих музыкальных и исполнительских подходов».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nils Frahm - Old Friends New Friends (4050538759686) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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