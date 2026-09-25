Nils Frahm - Music For Animals (4050538819397) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nils Frahm - Music For Animals (4050538819397) виниловая пластинка
«Music For Animals» — студийный альбом немецкого музыканта Нильса Фрама, выпущенный в 2022 году. Этот набор из 4 виниловых пластинок упакован в картонный конверт с одним карманом и доступен в двух версиях. Эта версия — специальное издание с высококачественными трехслойными антистатическими внутренними конвертами (оригинальные мастер-конверты от Mobile Fidelity Sound Lab). Нильс Фрам вернулся в 2022 году с масштабным альбомом Music For Animals. Альбом, содержащий десять треков и продолжительностью более трех часов, представляет собой амбициозный и захватывающий сборник, отличающийся от всего, что Фрам выпускал до сих пор – фактически, основатель Piano Day отказался от использования фортепиано – но в то же время сохраняет многие качества, которые выделяли творчество влиятельного музыканта на протяжении большей части последних двух десятилетий. Разворачиваясь в неторопливом, медитативном темпе, воспевая тон, тембр и текстуру – и, следовательно, сам звук – Music For Animals предлагает необычайно захватывающий опыт. «Моим постоянным источником вдохновения, — объясняет Фрам, — было нечто завораживающее, как наблюдение за величественным водопадом или за листьями на дереве во время бури. [.] Некоторым нравится наблюдать за шелестом листьев и движением ветвей. Этот альбом для них».
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