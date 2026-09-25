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Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Little Walter
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) - фото 1
  • Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733311
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Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Little Walter
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Babe, Sad Hours, You're So Fine, Last Night, Blues With A Feeling, Can't Hold Out Much Longer, Juke, Mean Old World, Off The Walls, You Better Watch Yourself, Blue Lights, Tell Me Mama
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка

«Little Walter — The Best of Little Walter» — это альбом, ставший краеугольным камнем чикагского блюза и превративший карманную арфу в оружие массового музыкального соблазнения!. Этот сборник, первоначально выпущенный на лейбле Chess Records в 1958 году, полон самых знаковых композиций Уолтера Джейкобса: «Juke» (единственная инструментальная композиция для губной гармоники, когда-либо возглавлявшая чарт Billboard R&B), «My Babe» (классика, написанная Уилли Диксоном), «Blues With a Feeling», «Off the Wall» и другие. Эти треки не просто установили стандарт — они стали стандартом для электро-блюзовой губной гармоники, оказав влияние на всех, от Пола Баттерфилда до Мика Джаггера и многих других. Уолтер усилил звучание губной гармоники — буквально подключив её к микрофону и пропустив через усилитель, получив грязный, искаженный звук, который навсегда изменил звучание блюза. Это не просто сборник "лучших хитов"; это урок истории о том, как Chess Records заложила основу современной музыки. Уолтер стоял плечом к плечу с Мадди Уотерсом и Хаулином Вулфом в легендарном составе Chess, и его новаторские идеи помогли сформировать рок, соул и блюз на десятилетия вперед. Это переиздание просто потрясающее. Мастеринг выполнен Мэттом Луттансом в The Mastering Lab с оригинальных лент Chess — тем же самым «золотым слухом», который работал над многочисленными другими переизданиями классики, в сочетании с бескомпромиссным мастерством Quality Record Pressings в работе с винилом. Результат? Необузданная мощь усиленной арфы Уолтера буквально вырывается из 180-граммового винила с такой детализацией и напором, что ваша система покраснеет от зависти. Это не фоновая музыка. Это место в первом ряду, где зарождается электрический блюз, с абсолютно тихими пластинками, позволяющими каждой вибрации трости, каждому пронзительному бенду висеть в воздухе, как сигаретный дым в прокуренном клубе.

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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549052]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Little Walter
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Babe, Sad Hours, You're So Fine, Last Night, Blues With A Feeling, Can't Hold Out Much Longer, Juke, Mean Old World, Off The Walls, You Better Watch Yourself, Blue Lights, Tell Me Mama
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
«Little Walter — The Best of Little Walter» — это альбом, ставший краеугольным камнем чикагского блюза и превративший карманную арфу в оружие массового музыкального соблазнения!. Этот сборник, первоначально выпущенный на лейбле Chess Records в 1958 году, полон самых знаковых композиций Уолтера Джейкобса: «Juke» (единственная инструментальная композиция для губной гармоники, когда-либо возглавлявшая чарт Billboard R&B), «My Babe» (классика, написанная Уилли Диксоном), «Blues With a Feeling», «Off the Wall» и другие. Эти треки не просто установили стандарт — они стали стандартом для электро-блюзовой губной гармоники, оказав влияние на всех, от Пола Баттерфилда до Мика Джаггера и многих других. Уолтер усилил звучание губной гармоники — буквально подключив её к микрофону и пропустив через усилитель, получив грязный, искаженный звук, который навсегда изменил звучание блюза. Это не просто сборник "лучших хитов"; это урок истории о том, как Chess Records заложила основу современной музыки. Уолтер стоял плечом к плечу с Мадди Уотерсом и Хаулином Вулфом в легендарном составе Chess, и его новаторские идеи помогли сформировать рок, соул и блюз на десятилетия вперед. Это переиздание просто потрясающее. Мастеринг выполнен Мэттом Луттансом в The Mastering Lab с оригинальных лент Chess — тем же самым «золотым слухом», который работал над многочисленными другими переизданиями классики, в сочетании с бескомпромиссным мастерством Quality Record Pressings в работе с винилом. Результат? Необузданная мощь усиленной арфы Уолтера буквально вырывается из 180-граммового винила с такой детализацией и напором, что ваша система покраснеет от зависти. Это не фоновая музыка. Это место в первом ряду, где зарождается электрический блюз, с абсолютно тихими пластинками, позволяющими каждой вибрации трости, каждому пронзительному бенду висеть в воздухе, как сигаретный дым в прокуренном клубе.
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Little Walter - The Best Of (Analogue) (0602478549052) виниловая пластинка - по цене 7330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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