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Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 1
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 2
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 3
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 4
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 5
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 6
Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
IN THE WEE SMALL HOURS
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 1
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 2
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 3
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 4
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 5
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 6
  • Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733307
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Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478450242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
IN THE WEE SMALL HOURS
Жанр
Swing
Трек-лист
In the Wee Small Hours of the Morning, Mood Indigo, Glad to Be Unhappy, I Get Along Without You Very Well, Deep in a Dream, I See Your Face Before Me, Can't We Be Friends?, When Your Lover Has Gone, What is This Thing Called Love, Last Night when We Were Young, I'll Be Around, Ill Wind, It Never Entered My Mind, Dancing on the Ceiling, I'll Never Be the Same, This Love of Mine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) виниловая пластинка

«In the Wee Small Hours» — знаменитый альбом Фрэнка Синатры, выпущенный Capitol Records в 1955 году. Blue Note Tone Poet Edition: моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Революционный альбом Фрэнка Синатры «In the Wee Small Hours», выпущенный Capitol Records в 1955 году, — меланхоличный шедевр о потерянной любви и разбитом сердце, ставший поворотным моментом в карьере легендарного певца. Продюсером альбома выступил Войл Гилмор. Альбом воплотил в себе творческий путь Синатры к более зрелому вокальному стилю, представив потрясающее исполнение стандартов «Великого американского песенника» в превосходных аранжировках Нельсона Риддла. Синатра задумал «In the Wee Small Hours» как полноформатный альбом, а не как сборник синглов, создав один из первых концептуальных альбомов и став одним из первых поп-альбомов, выпущенных на 12-дюймовой виниловой пластинке. Альбом имел мгновенный успех у критиков и в коммерческом плане, заняв второе место в чартах Billboard и способствуя возрождению карьеры Синатры после подписания контракта с Capitol Records в 1953 году и получения премии «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков».

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478450242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
IN THE WEE SMALL HOURS
Жанр
Swing
Трек-лист
In the Wee Small Hours of the Morning, Mood Indigo, Glad to Be Unhappy, I Get Along Without You Very Well, Deep in a Dream, I See Your Face Before Me, Can't We Be Friends?, When Your Lover Has Gone, What is This Thing Called Love, Last Night when We Were Young, I'll Be Around, Ill Wind, It Never Entered My Mind, Dancing on the Ceiling, I'll Never Be the Same, This Love of Mine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«In the Wee Small Hours» — знаменитый альбом Фрэнка Синатры, выпущенный Capitol Records в 1955 году. Blue Note Tone Poet Edition: моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Революционный альбом Фрэнка Синатры «In the Wee Small Hours», выпущенный Capitol Records в 1955 году, — меланхоличный шедевр о потерянной любви и разбитом сердце, ставший поворотным моментом в карьере легендарного певца. Продюсером альбома выступил Войл Гилмор. Альбом воплотил в себе творческий путь Синатры к более зрелому вокальному стилю, представив потрясающее исполнение стандартов «Великого американского песенника» в превосходных аранжировках Нельсона Риддла. Синатра задумал «In the Wee Small Hours» как полноформатный альбом, а не как сборник синглов, создав один из первых концептуальных альбомов и став одним из первых поп-альбомов, выпущенных на 12-дюймовой виниловой пластинке. Альбом имел мгновенный успех у критиков и в коммерческом плане, заняв второе место в чартах Billboard и способствуя возрождению карьеры Синатры после подписания контракта с Capitol Records в 1953 году и получения премии «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков».
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