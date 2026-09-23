Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) виниловая пластинка
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Описание товара Frank Sinatra - In The Wee Small Hours (Analogue, Tone Poet) (0602478450242) виниловая пластинка
«In the Wee Small Hours» — знаменитый альбом Фрэнка Синатры, выпущенный Capitol Records в 1955 году. Blue Note Tone Poet Edition: моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Революционный альбом Фрэнка Синатры «In the Wee Small Hours», выпущенный Capitol Records в 1955 году, — меланхоличный шедевр о потерянной любви и разбитом сердце, ставший поворотным моментом в карьере легендарного певца. Продюсером альбома выступил Войл Гилмор. Альбом воплотил в себе творческий путь Синатры к более зрелому вокальному стилю, представив потрясающее исполнение стандартов «Великого американского песенника» в превосходных аранжировках Нельсона Риддла. Синатра задумал «In the Wee Small Hours» как полноформатный альбом, а не как сборник синглов, создав один из первых концептуальных альбомов и став одним из первых поп-альбомов, выпущенных на 12-дюймовой виниловой пластинке. Альбом имел мгновенный успех у критиков и в коммерческом плане, заняв второе место в чартах Billboard и способствуя возрождению карьеры Синатры после подписания контракта с Capitol Records в 1953 году и получения премии «Оскар» за роль в фильме «Отныне и во веки веков».
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