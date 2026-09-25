Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Greg Lake - The Anthology: A Musical Journey (4050538607529) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Peace - A Beginning, Love (Single Mix), The Court Of The Crimson King (Live At The Fillmore West, 1969), Take A Pebble, Lucky Man, The Only Way (Hymn), The Sage (Live At Newcastle City Hall, 1971), Trilogy (First Section), From The Beginning, You Turn Me On, Battlefield (Live, 1973/74), I Believe In Father Christmas (Original Single Version), C'est La Vie, For You, 21st Century Schizoid Man (Live At The Hammersmith Odeon, 1981), It Hurts, Black And Blue, Haunted, Affairs Of The Heart, Karn Evil 9 1st Impression Part 2 (Live At The Teatro Municipale, 2012), Peace - An End
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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