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Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка

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Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 1
Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 2
Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 3
Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 4
Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 5
Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Are We There Yet?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 1
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 2
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 3
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 4
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 5
  • Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538940299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Are We There Yet?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dippin My Feet, Letting Go, Golden Hour, Never Gonna Stop, Close (Your Shoes), High Enough, Forever and More, Driving Me Crazy, Maria Love, Take Me Back to Your Place, Waterfall, Blue Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dippin My Feet, Letting Go, Golden Hour, Never Gonna Stop, Close (Your Shoes), High Enough, Forever and More, Driving Me Crazy, Maria Love, Take Me Back to Your Place, Waterfall, Blue Sky

Отзывы о товаре Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538940299]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rick Astley
Альбом (сингл)
Are We There Yet?
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dippin My Feet, Letting Go, Golden Hour, Never Gonna Stop, Close (Your Shoes), High Enough, Forever and More, Driving Me Crazy, Maria Love, Take Me Back to Your Place, Waterfall, Blue Sky
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dippin My Feet, Letting Go, Golden Hour, Never Gonna Stop, Close (Your Shoes), High Enough, Forever and More, Driving Me Crazy, Maria Love, Take Me Back to Your Place, Waterfall, Blue Sky
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rick Astley - Are We There Yet? (coloured) (4050538940299) виниловая пластинка - по цене 3850 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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