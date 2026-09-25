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Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка

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Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 1
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 2
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 3
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 4
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 5
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 6
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 7
Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 1
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 2
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 3
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 4
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 5
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 6
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 7
  • Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girl, Ruminating, Sleepwalking, Tennis, Madeline, Relapse, Pussy Palace, 4Chan Stan, Nonmonogamummy & Specialist Moss, Just Enough, Dallas Major, Beg For Me, Let You W/In, Fruityloop
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка

Британская певица Лили Аллен вернулась со своим самым откровенным и амбициозным альбомом на сегодняшний день: "West End Girl". Выпущенный в цифровом формате 24 октября 2025 года, это её первый полноформатный студийный альбом за семь лет. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций. Этот альбом — возвращение невероятного масштаба. Он сразу же стал одним из самых высоко оцененных критиками альбомов года, а забавные, но в то же время эмоционально трагичные лирические темы быстро привлекли внимание всего мира.

Отзывы о товаре Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964221343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lily Allen
Альбом (сингл)
West End Girl
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
West End Girl, Ruminating, Sleepwalking, Tennis, Madeline, Relapse, Pussy Palace, 4Chan Stan, Nonmonogamummy & Specialist Moss, Just Enough, Dallas Major, Beg For Me, Let You W/In, Fruityloop
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Британская певица Лили Аллен вернулась со своим самым откровенным и амбициозным альбомом на сегодняшний день: "West End Girl". Выпущенный в цифровом формате 24 октября 2025 года, это её первый полноформатный студийный альбом за семь лет. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций. Этот альбом — возвращение невероятного масштаба. Он сразу же стал одним из самых высоко оцененных критиками альбомов года, а забавные, но в то же время эмоционально трагичные лирические темы быстро привлекли внимание всего мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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