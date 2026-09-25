Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lily Allen - West End Girl (coloured) (4099964221343) виниловая пластинка
Британская певица Лили Аллен вернулась со своим самым откровенным и амбициозным альбомом на сегодняшний день: "West End Girl". Выпущенный в цифровом формате 24 октября 2025 года, это её первый полноформатный студийный альбом за семь лет. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Альбом из 14 треков был создан и записан за десять напряжённых дней. Он сочетает в себе эмоциональную глубину и честность с заразительным поп-артом и с пронзительной ясностью и глубоким пониманием документирует жизнь Лили Аллен в Нью-Йорке. Певица не ограничивается личными переживаниями, но также размышляет о том, как современные связи, любовь и дистанция проявляются в эпоху цифровых коммуникаций. Этот альбом — возвращение невероятного масштаба. Он сразу же стал одним из самых высоко оцененных критиками альбомов года, а забавные, но в то же время эмоционально трагичные лирические темы быстро привлекли внимание всего мира.
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