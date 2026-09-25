Top.Mail.Ru
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 1
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 2
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 3
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 4
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Eminent Vol.2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 1
  • J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 2
  • J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 3
  • J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 4
  • J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475448235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Eminent Vol.2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
"Daylie" Double, Pennies From Heaven, You're Mine You, Turnpike (Alternate Master), It Could Happen To You, Groovin', Portrait Of Jennie, Viscosity, Time After Time, Capri (Alternate Master)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка

Джей Джей Джонсон адаптировал язык бибопа для тромбона, завоевав восхищение Фэтса Наварро Диззи Гиллеспи и Чарли Паркера. После участия в первой сессии Майлза Дэвиса на лейбле Blue Note в 1952 году Альфред Лайон предоставил Джонсону возможность руководить несколькими собственными записями, включая запись секстета 1953 года с участием трубача Клиффорда Брауна саксофониста Джимми Хита пианиста Джона Льюиса басиста Перси Хита и барабанщика Кенни Кларка ; запись квинтета 1954 года с участием Уинтона Келли на фортепиано, Чарльза Мингуса на басу, конгеро Сабу Мартинеса и Кларка на ударных; и запись квинтета 1955 года с участием Хэнка Мобли на тенор-саксофоне, Хораса Сильвера на фортепиано, Пола Чемберса на басу и Кларка снова на ударных. В 1956 году компания Blue Note перешла от 10-дюймовых пластинок к 12-дюймовым LP и запустила серию 1500, выпустив два расширенных сборника записей тромбониста, включая The Eminent Jay Jay Johnson, Vol. 2 (BLP 1506). Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в монофоническом аналоговом формате, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на Optimal.

Отзывы о товаре J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475448235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
J.J. Johnson
Альбом (сингл)
The Eminent Vol.2
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
"Daylie" Double, Pennies From Heaven, You're Mine You, Turnpike (Alternate Master), It Could Happen To You, Groovin', Portrait Of Jennie, Viscosity, Time After Time, Capri (Alternate Master)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Джей Джей Джонсон адаптировал язык бибопа для тромбона, завоевав восхищение Фэтса Наварро Диззи Гиллеспи и Чарли Паркера. После участия в первой сессии Майлза Дэвиса на лейбле Blue Note в 1952 году Альфред Лайон предоставил Джонсону возможность руководить несколькими собственными записями, включая запись секстета 1953 года с участием трубача Клиффорда Брауна саксофониста Джимми Хита пианиста Джона Льюиса басиста Перси Хита и барабанщика Кенни Кларка ; запись квинтета 1954 года с участием Уинтона Келли на фортепиано, Чарльза Мингуса на басу, конгеро Сабу Мартинеса и Кларка на ударных; и запись квинтета 1955 года с участием Хэнка Мобли на тенор-саксофоне, Хораса Сильвера на фортепиано, Пола Чемберса на басу и Кларка снова на ударных. В 1956 году компания Blue Note перешла от 10-дюймовых пластинок к 12-дюймовым LP и запустила серию 1500, выпустив два расширенных сборника записей тромбониста, включая The Eminent Jay Jay Johnson, Vol. 2 (BLP 1506). Это классическое виниловое издание Blue Note выполнено в монофоническом аналоговом формате, мастеринг произведен Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, а пластинка весом 180 г отпечатана на Optimal.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


J.J. Johnson - The Eminent Vol.2 (0602475448235) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...