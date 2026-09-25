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Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Free For All
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - Free For All (0602475225065) - фото 1
  • Art Blakey - Free For All (0602475225065) - фото 2
  • Art Blakey - Free For All (0602475225065) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733294
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475225065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Free For All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free For All, Hammer Head, The Core, Pensativa
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка

Free for All — альбом Арта Блейки и его группы Jazz Messengers, выпущенный на Blue Note Records в июле 1965 года. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. «Free For All» многие критики считают лучшим альбомом Арта Блейки, записанным с его легендарным секстетом Jazz Messengers. Группа играла в этом составе с 1961 года, но не записывалась в студии более двух лет для Blue Note. Музыка альбома, записанного в феврале 1964 года (первоначально называвшегося «Free Fall»), явно вдохновлена ??движением за гражданские права того времени и полна энергии.

Отзывы о товаре Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475225065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
Free For All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free For All, Hammer Head, The Core, Pensativa
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Free for All — альбом Арта Блейки и его группы Jazz Messengers, выпущенный на Blue Note Records в июле 1965 года. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. «Free For All» многие критики считают лучшим альбомом Арта Блейки, записанным с его легендарным секстетом Jazz Messengers. Группа играла в этом составе с 1961 года, но не записывалась в студии более двух лет для Blue Note. Музыка альбома, записанного в феврале 1964 года (первоначально называвшегося «Free Fall»), явно вдохновлена ??движением за гражданские права того времени и полна энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - Free For All (0602475225065) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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