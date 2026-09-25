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Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка

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Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed: Holiday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) - фото 1
  • Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) - фото 2
  • Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733291
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Загружаем...
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Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478932014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed: Holiday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nina Simone «Chilly Winds Don't Blow» - Bolden Remix, Ella Fitzgerald «What Are You Doing New Year's Eve?» - Two Another Remix, Louis Armstrong & The Commanders «'Zat You, Santa Claus?» - The Heavy Remix, Count Basie «Good Morning Blues» The Real Tuesday Weld Clerkenwell Remix, Mel Torm? «The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)» - DARGZ Remix, Billie Holiday «I've Got My Love To Keep Me Warm» - Yesking Remix, Nina Simone «I Am Blessed» - Ginton Remix, Ella Fitzgerald «We Three Ki
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка

«Verve Remixed: Holiday» — это яркое переосмысление рождественской классики из легендарного каталога Verve Records, в том числе пять ранее не издававшихся ремиксов от ведущих современных диджеев и продюсеров: Ginton, Bolden, Tourist, Two Another и DARGZ. Их интерпретации выходят за рамки жанров, сочетая современные электронные ритмы с джазом, соулом и праздничной ностальгией. Горячие рождественские ремиксы Verve растопят даже самый толстый снежный покров!. Издание на прозрачном виниле. В 2008 году лейбл впервые устроил рождественскую вечеринку с джазовым клубным звучанием, выпустив CD «Verve Remixed Christmas». Наряду с пятью совершенно новыми миксами от Ginton, Bolden, Tourist, Two Another и DARGZ, пять треков с предыдущего альбома также празднуют свою виниловую премьеру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478932014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Verve Remixed: Holiday
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nina Simone «Chilly Winds Don't Blow» - Bolden Remix, Ella Fitzgerald «What Are You Doing New Year's Eve?» - Two Another Remix, Louis Armstrong & The Commanders «'Zat You, Santa Claus?» - The Heavy Remix, Count Basie «Good Morning Blues» The Real Tuesday Weld Clerkenwell Remix, Mel Torm? «The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)» - DARGZ Remix, Billie Holiday «I've Got My Love To Keep Me Warm» - Yesking Remix, Nina Simone «I Am Blessed» - Ginton Remix, Ella Fitzgerald «We Three Ki
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Verve Remixed: Holiday» — это яркое переосмысление рождественской классики из легендарного каталога Verve Records, в том числе пять ранее не издававшихся ремиксов от ведущих современных диджеев и продюсеров: Ginton, Bolden, Tourist, Two Another и DARGZ. Их интерпретации выходят за рамки жанров, сочетая современные электронные ритмы с джазом, соулом и праздничной ностальгией. Горячие рождественские ремиксы Verve растопят даже самый толстый снежный покров!. Издание на прозрачном виниле. В 2008 году лейбл впервые устроил рождественскую вечеринку с джазовым клубным звучанием, выпустив CD «Verve Remixed Christmas». Наряду с пятью совершенно новыми миксами от Ginton, Bolden, Tourist, Two Another и DARGZ, пять треков с предыдущего альбома также празднуют свою виниловую премьеру.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Various Artists - Verve Remixed: Holiday (coloured) (0602478932014) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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