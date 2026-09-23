Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка
Spirit of Eden — четвёртый студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный лейблом EMI в 1988 году. Альбом представляет собой смесь попа, джаза, эмбиента, классической музыки и рока. Издание на 180 г виниле, Half Speed Master. Немногие другие группы 80-х изменили своё звучание и стиль так радикально за столь короткий срок, как Talk Talk. За шесть лет (1982–1988) и четыре альбома на EMI они прошли путь от неоромантического поп-музыки своего дебютного альбома «The Party's Over» с такими второстепенными хитами, как «Talk Talk» и «Today», до почти архаичного авангардного рока/попа «Spirit of Eden». В этом альбоме поучаствовали такие именитые гости, как скрипач Найджел Кеннеди и легендарный контрабасист Дэнни Томпсон.
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