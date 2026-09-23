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Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка

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Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 1
Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 2
Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 3
Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 4
Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
SPIRIT OF EDEN
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 1
  • Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 2
  • Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 3
  • Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 4
  • Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733288
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732635679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
SPIRIT OF EDEN
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Rainbow, Eden, Desire, Inheritance, I Believe In You, Wealth
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка

Spirit of Eden — четвёртый студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный лейблом EMI в 1988 году. Альбом представляет собой смесь попа, джаза, эмбиента, классической музыки и рока. Издание на 180 г виниле, Half Speed Master. Немногие другие группы 80-х изменили своё звучание и стиль так радикально за столь короткий срок, как Talk Talk. За шесть лет (1982–1988) и четыре альбома на EMI они прошли путь от неоромантического поп-музыки своего дебютного альбома «The Party's Over» с такими второстепенными хитами, как «Talk Talk» и «Today», до почти архаичного авангардного рока/попа «Spirit of Eden». В этом альбоме поучаствовали такие именитые гости, как скрипач Найджел Кеннеди и легендарный контрабасист Дэнни Томпсон.

Отзывы о товаре Talk Talk - Spirit Of Eden (Half Speed) (5021732635679) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732635679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Talk Talk
Альбом (сингл)
SPIRIT OF EDEN
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
The Rainbow, Eden, Desire, Inheritance, I Believe In You, Wealth
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Spirit of Eden — четвёртый студийный альбом британской группы Talk Talk, изданный лейблом EMI в 1988 году. Альбом представляет собой смесь попа, джаза, эмбиента, классической музыки и рока. Издание на 180 г виниле, Half Speed Master. Немногие другие группы 80-х изменили своё звучание и стиль так радикально за столь короткий срок, как Talk Talk. За шесть лет (1982–1988) и четыре альбома на EMI они прошли путь от неоромантического поп-музыки своего дебютного альбома «The Party's Over» с такими второстепенными хитами, как «Talk Talk» и «Today», до почти архаичного авангардного рока/попа «Spirit of Eden». В этом альбоме поучаствовали такие именитые гости, как скрипач Найджел Кеннеди и легендарный контрабасист Дэнни Томпсон.
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