Staind - Confessions Of The Fallen (coloured) (4050538903744) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Staind - Confessions Of The Fallen (coloured) (4050538903744) виниловая пластинка
Confessions of the Fallen — восьмой студийный альбом американской метал-группы Staind, выпущенный 22 сентября 2023 года. Лимитированное издание на цветном виниле в гейтфолде. Альбом ознаменовал возвращение группы после двенадцатилетнего перерыва, самого долгого в их карьере. Ключевой особенностью альбома стало появление нового барабанщика, Сала Джанкарелли, который привнес свежую динамику к знакомому звучанию группы. «Confessions of the Fallen» находится в рамках жанров альтернативного метала и пост-гранжа, с влиянием современного хард-рока. Staind остаются верны своему фирменному сырому гитарному звучанию, мрачным мелодиям и эмоционально насыщенному вокалу фронтмена Аарона Льюиса. Одновременно альбом экспериментирует с тонкими электронными элементами, особенно в сингле «Lowest in Me». Этот трек открывает альбом и сочетает в себе тяжелые риффы с более современным звучанием. «Confessions of the Fallen» продемонстровал, как группа переосмыслила себя после долгого перерыва, не утратив при этом мощи своих истоков.
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