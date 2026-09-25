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Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка

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Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 1
Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 2
Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 3
Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 4
Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 5
Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
Memory Of A Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 1
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 2
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 3
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 4
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 5
  • Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Neon Gold
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Neon Gold
Barcode
[0198704107153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
Memory Of A Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jealousy, It Wasn’t Meant To Be, All A Mystery, Feedback Invisible, Attaway, Running Through Colors, I Wanna Know, Ashes, Come Alive, Move in Silence, Happy Again, Memory of a Day
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка

Memory Of A Day — пятый студийный альбом Phantogram, выпущенный в 2024 году. На этой пластинке дуэт, состоящий из Сары Бартель и Джоша Картера, вновь обращается к своему фирменному сочетанию электронного рока и индитроники. Издание на виниле. Альбом включает такие треки, как «All a Mystery», «Happy Again» и «Come Alive». «All a Mystery» выделяется сочетанием атмосферных синтезаторных слоев и завораживающего вокала, а «Happy Again» черпает свою силу из захватывающих ритмов и запоминающегося припева. В «Come Alive» Phantogram создают гипнотическую и энергичную кульминацию, сочетая чувство тоски и надежды со своим фирменным современным звучанием. «Memory of a Day» органично вписывается в творчество Phantogram, демонстрируя при этом явный рост и развитие. Музыка звучит знакомо, но при этом более захватывающе, многослойно и часто раздвигает границы жанра, наглядно демонстрируя мастерство дуэта.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Neon Gold
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Neon Gold
Barcode
[0198704107153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Phantogram
Альбом (сингл)
Memory Of A Day
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Jealousy, It Wasn’t Meant To Be, All A Mystery, Feedback Invisible, Attaway, Running Through Colors, I Wanna Know, Ashes, Come Alive, Move in Silence, Happy Again, Memory of a Day
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Memory Of A Day — пятый студийный альбом Phantogram, выпущенный в 2024 году. На этой пластинке дуэт, состоящий из Сары Бартель и Джоша Картера, вновь обращается к своему фирменному сочетанию электронного рока и индитроники. Издание на виниле. Альбом включает такие треки, как «All a Mystery», «Happy Again» и «Come Alive». «All a Mystery» выделяется сочетанием атмосферных синтезаторных слоев и завораживающего вокала, а «Happy Again» черпает свою силу из захватывающих ритмов и запоминающегося припева. В «Come Alive» Phantogram создают гипнотическую и энергичную кульминацию, сочетая чувство тоски и надежды со своим фирменным современным звучанием. «Memory of a Day» органично вписывается в творчество Phantogram, демонстрируя при этом явный рост и развитие. Музыка звучит знакомо, но при этом более захватывающе, многослойно и часто раздвигает границы жанра, наглядно демонстрируя мастерство дуэта.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phantogram - Memory Of A Day (0198704107153) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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