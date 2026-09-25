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Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка

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Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Draconian Times MMXI
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) - фото 1
  • Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) - фото 2
  • Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733277
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sevan Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevan Mater
Barcode
[0617669419588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Draconian Times MMXI
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enchantment, Hallowed Land, The Last Time, Forever Failure, Once Solemn, Shadowkings, Elusive Cure, Yearn For Change, Shades Of God, Hands Of Reason, I See Your Face, Jaded, Faith Divides Us - Death Unites Us, True Belief, One Second, Say Just Words, The Rise Of Denial, As I Die
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка

В ноябре 2011 года иконы дум/готик-метала Paradise Lost выпустили Draconian Times MMXI, запись своего концерта в Лондоне в апреле 2011 года. Помимо двух видео-DVD с концерта, вся запись выступления была также выпущена в виде концертного альбома, который быстро разошелся в последующие годы и пользуется большой популярностью среди поклонников и коллекционеров. Немецкий журнал metal.de пишет об этом альбоме: «Как документ, отражающий, вероятно, уникальное событие, использующее фактор ностальгии, Draconian Times MMXI особенно привлекателен для всех тех, для кого альбом 1995 года ассоциируется со сладким звучанием их молодости».

Отзывы о товаре Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sevan Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevan Mater
Barcode
[0617669419588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Draconian Times MMXI
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enchantment, Hallowed Land, The Last Time, Forever Failure, Once Solemn, Shadowkings, Elusive Cure, Yearn For Change, Shades Of God, Hands Of Reason, I See Your Face, Jaded, Faith Divides Us - Death Unites Us, True Belief, One Second, Say Just Words, The Rise Of Denial, As I Die
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В ноябре 2011 года иконы дум/готик-метала Paradise Lost выпустили Draconian Times MMXI, запись своего концерта в Лондоне в апреле 2011 года. Помимо двух видео-DVD с концерта, вся запись выступления была также выпущена в виде концертного альбома, который быстро разошелся в последующие годы и пользуется большой популярностью среди поклонников и коллекционеров. Немецкий журнал metal.de пишет об этом альбоме: «Как документ, отражающий, вероятно, уникальное событие, использующее фактор ностальгии, Draconian Times MMXI особенно привлекателен для всех тех, для кого альбом 1995 года ассоциируется со сладким звучанием их молодости».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - Draconian Times MMXI (coloured) (0617669419588) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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