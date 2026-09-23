Top.Mail.Ru
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 1
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 2
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 3
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 4
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 5
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 1
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 2
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 3
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 4
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 5
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733276
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, "Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка

Не путайте с оригинальным саундтреком Людвига Форсселла: «Death Stranding (Songs from the Video Game)» представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих тему игры — изоляцию и единение. В альбом вошли все 22 атмосферные, возвышенные и трогательные песни таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле и упакован в высококачественный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят два чёрных и один белый винил с мраморным рисунком, 12-страничный буклет и раскладной постер. Ограниченный тираж в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Don't Be So Serious, Bones, Easy Way Out, "Poznan, Asylums For the Feeling, Once In a Long, Long While, St. Eriksplan, Death Stranding, Please Don't Stop Chapter 1, Because We Have To, Waiting (10 Years), Almost Nothing, Tonight, Tonight, Tonight, Nobody Else, The Machine, Anything You Need, Give Up, Patience, Path, Not Around, I'm Leaving, I'll Keep Coming
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Не путайте с оригинальным саундтреком Людвига Форсселла: «Death Stranding (Songs from the Video Game)» представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих тему игры — изоляцию и единение. В альбом вошли все 22 атмосферные, возвышенные и трогательные песни таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле и упакован в высококачественный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят два чёрных и один белый винил с мраморным рисунком, 12-страничный буклет и раскладной постер. Ограниченный тираж в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9410 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...