OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042599) виниловая пластинка
Не путайте с оригинальным саундтреком Людвига Форсселла: «Death Stranding (Songs from the Video Game)» представляет собой сборник лицензированных треков, идеально отражающих тему игры — изоляцию и единение. В альбом вошли все 22 атмосферные, возвышенные и трогательные песни таких исполнителей, как Apocalyptica, Chvrches, Silent Poets и Low Roar. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на аудиофильском 180-граммовом виниле и упакован в высококачественный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят два чёрных и один белый винил с мраморным рисунком, 12-страничный буклет и раскладной постер. Ограниченный тираж в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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