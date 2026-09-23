OST - The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538391060) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733273
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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538391060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rather Lovely Thing, Moving On, Song For Jesse, Falling, Cowgirl, The Money Train, What Must Be Done, Another Rather Lovely Thing, Carnival, Last Ride Back To KC, What Happens Next, Destined For Great Things, Counting The Stars, Song For Bob
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538391060) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rather Lovely Thing, Moving On, Song For Jesse, Falling, Cowgirl, The Money Train, What Must Be Done, Another Rather Lovely Thing, Carnival, Last Ride Back To KC, What Happens Next, Destined For Great Things, Counting The Stars, Song For Bob
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538391060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Rather Lovely Thing, Moving On, Song For Jesse, Falling, Cowgirl, The Money Train, What Must Be Done, Another Rather Lovely Thing, Carnival, Last Ride Back To KC, What Happens Next, Destined For Great Things, Counting The Stars, Song For Bob
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rather Lovely Thing, Moving On, Song For Jesse, Falling, Cowgirl, The Money Train, What Must Be Done, Another Rather Lovely Thing, Carnival, Last Ride Back To KC, What Happens Next, Destined For Great Things, Counting The Stars, Song For Bob
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford (Nick Cave & Warren Ellis) (coloured) (4050538391060) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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