OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка
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Описание товара OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка
Отпразднуйте 40-летие легендарного аниме с «Robotech – The Vocal Music Collection». Этот потрясающий саундтрек включает 17 культовых треков из оригинального сериала, впервые выпущенных на виниле. Лимитированное издание на трехцветном виниле. От любимых классических композиций, таких как «We Will Win» в различных вариациях, до эмоциональных произведений, таких как «Lonely Soldier Boy», каждая песня была подобрана таким образом, чтобы перенести слушателей в самое сердце саги Robotech. Это обязательный экземпляр для коллекционеров винила, любителей аниме и всех, кто ценит саундтреки к анимационным фильмам 80-х. Независимо от того, пересматриваете ли вы «Роботех» или открываете его для себя впервые, этот релиз оживляет его музыкальную сущность так, как это может сделать только винил. «Robotech: The Vocal Music Collection» — идеальное сочетание ностальгии и высочайшего качества звука.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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