Top.Mail.Ru
OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) - фото 1
OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech: The Vocal Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) - фото 1
  • OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733271
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563186237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech: The Vocal Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Macross Anthem, My Time To Be A Star, The Man In My Life, To Be In Love, It's You (Minmei Version), The Right Move, We Will Win (Minmei Version), The Way To Love (Minmei Version), It's You (George Sullivan Version), Lifeline, The Flower Of Life, Look Up! The Sky Is Falling, It Don't Get Any Better, Lonely Soldier Boy, We Will Win (Yellow Dancer Version), The Way To Love (Yellow Dancer Version), We Will Win (Extended Minmei Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка

Отпразднуйте 40-летие легендарного аниме с «Robotech – The Vocal Music Collection». Этот потрясающий саундтрек включает 17 культовых треков из оригинального сериала, впервые выпущенных на виниле. Лимитированное издание на трехцветном виниле. От любимых классических композиций, таких как «We Will Win» в различных вариациях, до эмоциональных произведений, таких как «Lonely Soldier Boy», каждая песня была подобрана таким образом, чтобы перенести слушателей в самое сердце саги Robotech. Это обязательный экземпляр для коллекционеров винила, любителей аниме и всех, кто ценит саундтреки к анимационным фильмам 80-х. Независимо от того, пересматриваете ли вы «Роботех» или открываете его для себя впервые, этот релиз оживляет его музыкальную сущность так, как это может сделать только винил. «Robotech: The Vocal Music Collection» — идеальное сочетание ностальгии и высочайшего качества звука.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Enjoy The Ride
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Enjoy The Ride
Barcode
[0843563186237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Robotech: The Vocal Music Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Macross Anthem, My Time To Be A Star, The Man In My Life, To Be In Love, It's You (Minmei Version), The Right Move, We Will Win (Minmei Version), The Way To Love (Minmei Version), It's You (George Sullivan Version), Lifeline, The Flower Of Life, Look Up! The Sky Is Falling, It Don't Get Any Better, Lonely Soldier Boy, We Will Win (Yellow Dancer Version), The Way To Love (Yellow Dancer Version), We Will Win (Extended Minmei Version)
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 40-летие легендарного аниме с «Robotech – The Vocal Music Collection». Этот потрясающий саундтрек включает 17 культовых треков из оригинального сериала, впервые выпущенных на виниле. Лимитированное издание на трехцветном виниле. От любимых классических композиций, таких как «We Will Win» в различных вариациях, до эмоциональных произведений, таких как «Lonely Soldier Boy», каждая песня была подобрана таким образом, чтобы перенести слушателей в самое сердце саги Robotech. Это обязательный экземпляр для коллекционеров винила, любителей аниме и всех, кто ценит саундтреки к анимационным фильмам 80-х. Независимо от того, пересматриваете ли вы «Роботех» или открываете его для себя впервые, этот релиз оживляет его музыкальную сущность так, как это может сделать только винил. «Robotech: The Vocal Music Collection» — идеальное сочетание ностальгии и высочайшего качества звука.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Robotech: The Vocal Music Collection (coloured) (0843563186237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...