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OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка

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OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 1
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 2
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OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 4
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 5
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 6
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 7
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 8
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 9
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 1
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 2
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 3
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 4
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 5
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 6
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 7
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 8
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 9
  • OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733266
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Zaveri, Weyland-Yutani, Wendy, Tipping Point, Alien Earth, Alien Earth Pt. 2, Siblings, Crew Status, Evolution, Hermit Enters, To Be An Animal, Crew Dead Pt. 2, Procession, Xenomorph, Move Your Ass, The Orchid, Lost Boys, Gear Up, Voices, Opening, Wendy's Transition, The Apartments, Big Ass Bug, All Aboard, Xeno (Quintet)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка

Mutant совместно с FX и Hollywood Records с гордостью представляют премьерный физический релиз музыки Джеффа Руссо к получившему признание критиков оригинальному сериалу FX «Alien: Earth» режиссера Ноя Хоули. Издание на виниле в гейтфолде. Джефф Руссо продолжает своё многолетнее сотрудничество с Ноем Хоули («Фарго», «Легион», «Люси в небесах») с мастерством и точностью. Он берётся за огромный мир серии «Чужой», который буквально обрушивается на Землю, создавая в результате совершенно новый звуковой мир. Саундтрек, одновременно завораживающий и гипнотический, отдает дань уважения маэстро Джерри Голдсмиту, при этом существуя совершенно самостоятельно.

Отзывы о товаре OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Zaveri, Weyland-Yutani, Wendy, Tipping Point, Alien Earth, Alien Earth Pt. 2, Siblings, Crew Status, Evolution, Hermit Enters, To Be An Animal, Crew Dead Pt. 2, Procession, Xenomorph, Move Your Ass, The Orchid, Lost Boys, Gear Up, Voices, Opening, Wendy's Transition, The Apartments, Big Ass Bug, All Aboard, Xeno (Quintet)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mutant совместно с FX и Hollywood Records с гордостью представляют премьерный физический релиз музыки Джеффа Руссо к получившему признание критиков оригинальному сериалу FX «Alien: Earth» режиссера Ноя Хоули. Издание на виниле в гейтфолде. Джефф Руссо продолжает своё многолетнее сотрудничество с Ноем Хоули («Фарго», «Легион», «Люси в небесах») с мастерством и точностью. Он берётся за огромный мир серии «Чужой», который буквально обрушивается на Землю, создавая в результате совершенно новый звуковой мир. Саундтрек, одновременно завораживающий и гипнотический, отдает дань уважения маэстро Джерри Голдсмиту, при этом существуя совершенно самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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