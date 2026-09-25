OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 733266
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5 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Zaveri, Weyland-Yutani, Wendy, Tipping Point, Alien Earth, Alien Earth Pt. 2, Siblings, Crew Status, Evolution, Hermit Enters, To Be An Animal, Crew Dead Pt. 2, Procession, Xenomorph, Move Your Ass, The Orchid, Lost Boys, Gear Up, Voices, Opening, Wendy's Transition, The Apartments, Big Ass Bug, All Aboard, Xeno (Quintet)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка
Mutant совместно с FX и Hollywood Records с гордостью представляют премьерный физический релиз музыки Джеффа Руссо к получившему признание критиков оригинальному сериалу FX «Alien: Earth» режиссера Ноя Хоули. Издание на виниле в гейтфолде. Джефф Руссо продолжает своё многолетнее сотрудничество с Ноем Хоули («Фарго», «Легион», «Люси в небесах») с мастерством и точностью. Он берётся за огромный мир серии «Чужой», который буквально обрушивается на Землю, создавая в результате совершенно новый звуковой мир. Саундтрек, одновременно завораживающий и гипнотический, отдает дань уважения маэстро Джерри Голдсмиту, при этом существуя совершенно самостоятельно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155841539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alien: Earth
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Zaveri, Weyland-Yutani, Wendy, Tipping Point, Alien Earth, Alien Earth Pt. 2, Siblings, Crew Status, Evolution, Hermit Enters, To Be An Animal, Crew Dead Pt. 2, Procession, Xenomorph, Move Your Ass, The Orchid, Lost Boys, Gear Up, Voices, Opening, Wendy's Transition, The Apartments, Big Ass Bug, All Aboard, Xeno (Quintet)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Mutant совместно с FX и Hollywood Records с гордостью представляют премьерный физический релиз музыки Джеффа Руссо к получившему признание критиков оригинальному сериалу FX «Alien: Earth» режиссера Ноя Хоули. Издание на виниле в гейтфолде. Джефф Руссо продолжает своё многолетнее сотрудничество с Ноем Хоули («Фарго», «Легион», «Люси в небесах») с мастерством и точностью. Он берётся за огромный мир серии «Чужой», который буквально обрушивается на Землю, создавая в результате совершенно новый звуковой мир. Саундтрек, одновременно завораживающий и гипнотический, отдает дань уважения маэстро Джерри Голдсмиту, при этом существуя совершенно самостоятельно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Alien: Earth (Jeff Russo) (coloured) (0810155841539) виниловая пластинка – стоимость товара 5240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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