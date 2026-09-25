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Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка

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Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) - фото 2
Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Monsters And Men
Альбом (сингл)
All Is Love And Pain In The Mouse Parade
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) - фото 1
  • Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) - фото 2
  • Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704578595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Monsters And Men
Альбом (сингл)
All Is Love And Pain In The Mouse Parade
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Television Love, Dream Team, The Actor, Tuna in a Can, Barefoot in Snow, Fruit Bat, Kamikaze, The Towering Skyscraper at the End of the Road, Ordinary Creature, Styrofoam Cathedral, The Block, Mouse Parade, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка

«All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — четвёртый студийный альбом исландской группы Of Monsters and Men. Он был выпущен 17 октября 2025 года на лейбле Skarkali Records, ознаменовав возвращение группы после шестилетнего перерыва, последовавшего за выходом их предыдущего полноформатного альбома «Fever Dream». «All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — долгожданный четвёртый альбом группы. Это сборник историй о том, как любовь и боль переплетаются — чувства, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но существуют и нуждаются друг в друге. Альбом был написан, записан и спродюсирован в домашней студии группы в Исландии при поддержке их друга детства, звукоинженера Бьярни Тора Йенссона. С выходом своего прорывного альбома 2011 года «My Head Is An Animal» группа Of Monsters and Men совершила скачок из Рейкьявика на мировую сцену, превратившись из исландских инди-звезд в международных лидеров чартов. На фоне стремительного взлета группа выпустила свой второй альбом «Beneath the Skin» в 2015 году, который дебютировал на 3-м месте в Billboard 200. Релиз сопровождался неожиданным появлением в популярном сериале HBO «Игра престолов». Их кинематографическое звучание было повсюду, от «Голодных игр» до «Тайной жизни Уолтера Митти». Спустя более чем десятилетие группа прошла путь от начинающих фолк-исполнителей до крупной силы в цифровую эпоху. У них 9 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify, и они привлекают новое поколение, открывающее для себя красоту Исландии, которая простирается за пределы фьордов и термальных источников.

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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0198704578595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Of Monsters And Men
Альбом (сингл)
All Is Love And Pain In The Mouse Parade
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Television Love, Dream Team, The Actor, Tuna in a Can, Barefoot in Snow, Fruit Bat, Kamikaze, The Towering Skyscraper at the End of the Road, Ordinary Creature, Styrofoam Cathedral, The Block, Mouse Parade, The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — четвёртый студийный альбом исландской группы Of Monsters and Men. Он был выпущен 17 октября 2025 года на лейбле Skarkali Records, ознаменовав возвращение группы после шестилетнего перерыва, последовавшего за выходом их предыдущего полноформатного альбома «Fever Dream». «All Is Love and Pain in the Mouse Parade» — долгожданный четвёртый альбом группы. Это сборник историй о том, как любовь и боль переплетаются — чувства, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но существуют и нуждаются друг в друге. Альбом был написан, записан и спродюсирован в домашней студии группы в Исландии при поддержке их друга детства, звукоинженера Бьярни Тора Йенссона. С выходом своего прорывного альбома 2011 года «My Head Is An Animal» группа Of Monsters and Men совершила скачок из Рейкьявика на мировую сцену, превратившись из исландских инди-звезд в международных лидеров чартов. На фоне стремительного взлета группа выпустила свой второй альбом «Beneath the Skin» в 2015 году, который дебютировал на 3-м месте в Billboard 200. Релиз сопровождался неожиданным появлением в популярном сериале HBO «Игра престолов». Их кинематографическое звучание было повсюду, от «Голодных игр» до «Тайной жизни Уолтера Митти». Спустя более чем десятилетие группа прошла путь от начинающих фолк-исполнителей до крупной силы в цифровую эпоху. У них 9 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify, и они привлекают новое поколение, открывающее для себя красоту Исландии, которая простирается за пределы фьордов и термальных источников.
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Отзывы


Of Monsters And Men - All Is Love And Pain In The Mouse Parade (0198704578595) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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