Nazareth - Telegram - Live From London, 1985 (coloured) (9003829977257) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Live From London, 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733263
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Live From London, 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Telegram/So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star, Razamanaz, I Want To (Do Everything For You), Boys In the Band, Beggars Boy, Cocaine, This Months Messiah, This Flight Tonight, Love Hurts, Hair Of The Dog
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nazareth - Telegram - Live From London, 1985 (coloured) (9003829977257) виниловая пластинка
Шоу NAZARETH было записано вживую в 1985 году в Camden Palace в Лондоне и первоначально транслировалось по телевидению в Великобритании. Мэнни Чарльтон вернулся после перерыва и, как и остальные участники группы, был по-настоящему в ударе. Отличное выступление оригинального состава. Группа исполнила, в том числе, такие хиты, как «Dream On», «Love Hurts» и «Hair Of The Dog».
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Live From London, 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Telegram/So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star, Razamanaz, I Want To (Do Everything For You), Boys In the Band, Beggars Boy, Cocaine, This Months Messiah, This Flight Tonight, Love Hurts, Hair Of The Dog
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Шоу NAZARETH было записано вживую в 1985 году в Camden Palace в Лондоне и первоначально транслировалось по телевидению в Великобритании. Мэнни Чарльтон вернулся после перерыва и, как и остальные участники группы, был по-настоящему в ударе. Отличное выступление оригинального состава. Группа исполнила, в том числе, такие хиты, как «Dream On», «Love Hurts» и «Hair Of The Dog».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nazareth - Telegram - Live From London, 1985 (coloured) (9003829977257) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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