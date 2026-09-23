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Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miguel
Альбом (сингл)
All I Want Is You
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) - фото 1
  • Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) - фото 2
  • Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733261
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029452815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miguel
Альбом (сингл)
All I Want Is You
Жанр
Soul
Трек-лист
Sure Thing, All I Want Is You (Feat. J. Cole), Girl With the Tattoo Enter.lewd, Pay Me, Quickie, Girls Like You, Overload Enter.lewd, Hard Way, Teach Me, Hero, Vixen, To the Moon, My Piece
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miguel - All I Want Is You (coloured) (0198029452815) виниловая пластинка

All I Want Is You — дебютный студийный альбом американского R&B -исполнителя Мигеля, выпущенный первоначально в 2010 году. Издание на красном непрозрачном виниле. В прорывной альбом вошли такие классические R&B-композиции, как «Sure Thing», «All I Want Is You» (при участии J. Cole), «Girl With the Tattoo Enter.lewd» и другие.



Теги товара: Соул, Цветной винил

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029452815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Miguel
Альбом (сингл)
All I Want Is You
Жанр
Soul
Трек-лист
Sure Thing, All I Want Is You (Feat. J. Cole), Girl With the Tattoo Enter.lewd, Pay Me, Quickie, Girls Like You, Overload Enter.lewd, Hard Way, Teach Me, Hero, Vixen, To the Moon, My Piece
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
All I Want Is You — дебютный студийный альбом американского R&B -исполнителя Мигеля, выпущенный первоначально в 2010 году. Издание на красном непрозрачном виниле. В прорывной альбом вошли такие классические R&B-композиции, как «Sure Thing», «All I Want Is You» (при участии J. Cole), «Girl With the Tattoo Enter.lewd» и другие.


Теги товара: Соул, Цветной винил
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