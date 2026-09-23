Mayhem - Liturgy Of Death (Box) (coloured) (0198029945416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733260
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029945416]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon S End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution, Life is a Corpse You Drag, Sancta Mendacia
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mayhem - Liturgy Of Death (Box) (coloured) (0198029945416) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon S End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution, Life is a Corpse You Drag, Sancta Mendacia
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029945416]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
MAYHEM
Альбом (сингл)
Liturgy Of Death
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon S End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution, Life is a Corpse You Drag, Sancta Mendacia
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ephemeral Eternity, Despair, Weep for Nothing, Aeon S End, Funeral of Existence, Realm of Endless Misery, Propitious Death, The Sentence of Absolution, Life is a Corpse You Drag, Sancta Mendacia
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Mayhem - Liturgy Of Death (Box) (coloured) (0198029945416) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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