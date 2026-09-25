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Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка

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Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) - фото 2
Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Soul Searching Sun
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) - фото 1
  • Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) - фото 2
  • Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Soul Searching Sun
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hope, Weeds, Gently Sentimental, Tangerine, My Mind Is Dangerous, Neg, Lead You Astray, Heroin Dreams, None, Angry Tree, Hemophiliac In Me, Desire, Whispers
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка

В начале 1990-х Life of Agony были чистой хардкор-метал группой. Своим дебютным альбомом "River Runs Red" они завоевали преданную фанатскую базу благодаря неустанным гастролям и сарафанному радио, практически не получая эфирного времени на MTV или радио. На своем втором альбоме "Ugly" 1995 года группа выбрала другое музыкальное направление, объединив свой хардкор с мелодичным альтернативным роком Stone Temple Pilots и Alice In Chains. Давние поклонники и публика, купившая пластинки, были настроены благосклонно, и группа столкнулась с новой дилеммой: оставаться ли верными выбранному музыкальному направлению или адаптироваться к ожиданиям фанатов относительно того, как должна звучать музыка Life of Agony? В альбоме "Soul Searching Sun" группа решила следовать велениям своего сердца. Альбом «Soul Searching Sun» доступен на черном виниле и включает 6-страничный буклет.

Отзывы о товаре Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Life Of Agony
Альбом (сингл)
Soul Searching Sun
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hope, Weeds, Gently Sentimental, Tangerine, My Mind Is Dangerous, Neg, Lead You Astray, Heroin Dreams, None, Angry Tree, Hemophiliac In Me, Desire, Whispers
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Нидерланды
Описание
В начале 1990-х Life of Agony были чистой хардкор-метал группой. Своим дебютным альбомом "River Runs Red" они завоевали преданную фанатскую базу благодаря неустанным гастролям и сарафанному радио, практически не получая эфирного времени на MTV или радио. На своем втором альбоме "Ugly" 1995 года группа выбрала другое музыкальное направление, объединив свой хардкор с мелодичным альтернативным роком Stone Temple Pilots и Alice In Chains. Давние поклонники и публика, купившая пластинки, были настроены благосклонно, и группа столкнулась с новой дилеммой: оставаться ли верными выбранному музыкальному направлению или адаптироваться к ожиданиям фанатов относительно того, как должна звучать музыка Life of Agony? В альбоме "Soul Searching Sun" группа решила следовать велениям своего сердца. Альбом «Soul Searching Sun» доступен на черном виниле и включает 6-страничный буклет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Life Of Agony - Soul Searching Sun (8719262042339) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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