Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 733252
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475212201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie ? Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, That's Life
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMelody Gardot - Worrisome Heart (0602517787568) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитAmon Amarth, Fate of Norns (0039841449815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитDiana Krall - Christmas Songs (coloured) (0602458488340) винилов...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитАлександр Иванов - Грешной Души Печаль (4690251023628) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВетлицкая Наталья - Лучшие песни (Pink) (4603320377676) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВладимир Дашкевич - Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Полная Версия ...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗемфира - Северный Ветер (Clear Vinyl) (LP) (BM010ZLP) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитMilitary Jane - Blackest Paint Colored Brush (Plerec024) винилов...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитМураками - В песнях навсегда (4620032917594) виниловая пластинка
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475212201]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Harlequin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When The Saints, World On A String, If My Friends Could See Me Now, That's Entertainment, Smile, The Joker, Folie ? Deux, Gonna Build A Mountain, Close To You, Happy Mistake, That's Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
13-кратная обладательница премии Грэмми Леди Гага выпускает «Harlequin», неожиданный альбом, вдохновленный персонажем Харли Квинн из «Joker: Folie ? Deux». После завершения съемок «Джокер: Безумие на двоих» Леди Гага поняла, что она еще не готова отпустить персонажа, которого она так долго тщательно изучала, создавала и в котором жила. «Harlequin» — это прощание с персонажем, завершение для «Ли». Это 13 песен, которые объединяют джаз, серф-панк, блюз и классику в альбом, который кажется одновременно знакомым и совершенно новым. И пока поклонники с нетерпением ждут ее возвращения в поп-музыку, Леди Гага по-прежнему с удовольствием следует своим творческим замыслам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lady GaGa - Harlequin (alternative artwork) (0602475212201) виниловая пластинка