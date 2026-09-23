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Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка

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Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 1
Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 2
Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 3
Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 4
Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 1
  • Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 2
  • Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 3
  • Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 4
  • Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733251
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seven Serpents, Satanic Anarchy, Krushers Of The World, Tr?nenpalast, Barbarian, Blood Of Our Blood, Combatants, Psychotic Imperator, Death Scream, Loyal To The Grave, Extreme Aggressions, Riot Of Violence, Terrible Certainty, Toxic Trace/Endless Pain, Awakening Of The Gods, People Of The Lie, When The Sun Burns Red, Some Pain Will Last, The Pestilence, Under The Guillotine, Terror Zone, Tormentor, Apocalypticon
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка

Титаны метала Kreator анонсировали свой шестнадцатый студийный альбом Krushers Of The World, который выйдет в начале 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Лимитированный бокс-сет включает новый альбом «Krushers Of The World» на LP и CD, а также дополнительно CD и 2LP c концертным альбомом «Krushing Classics 1985-1990». В комплект входят 24-страничный фотобуклет большого формата, постер и подставка под пиво. После недавнего выхода документального фильма Kreator «Hate & Hope» и автобиографии фронтмена Милле Петроццы «Your Heaven, My Hell», альбом «Krushers Of the World» станет следующим шагом в развитии Kreator — группы, которая всё ещё находится на пике популярности после более чем сорока лет творчества. «Krushers Of the World» — это выражение гордости и самосознания, осознание того, каким долгим и трудным был путь группы и как много им ещё предстоит сказать и чем поделиться со своей постоянно растущей фан-базой. После шумихи вокруг фильма и книги пришло время для Kreator позволить риффам, ревущему вокалу и громовым барабанам говорить самим за себя. С триумфальным продакшеном Йенса Богрена в студии Fascination Street Studios, который ранее работал с группой над Phantom Antichrist (2012) и Gods Of Violence (2017), Kreator возвращается в идеальной форме. Впечатляющая обложка была создана не кем иным, как польским гением Збигневом Беляком (Ghost).

Отзывы о товаре Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Krushers Of The World
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Seven Serpents, Satanic Anarchy, Krushers Of The World, Tr?nenpalast, Barbarian, Blood Of Our Blood, Combatants, Psychotic Imperator, Death Scream, Loyal To The Grave, Extreme Aggressions, Riot Of Violence, Terrible Certainty, Toxic Trace/Endless Pain, Awakening Of The Gods, People Of The Lie, When The Sun Burns Red, Some Pain Will Last, The Pestilence, Under The Guillotine, Terror Zone, Tormentor, Apocalypticon
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
Титаны метала Kreator анонсировали свой шестнадцатый студийный альбом Krushers Of The World, который выйдет в начале 2026 года на лейбле Nuclear Blast. Лимитированный бокс-сет включает новый альбом «Krushers Of The World» на LP и CD, а также дополнительно CD и 2LP c концертным альбомом «Krushing Classics 1985-1990». В комплект входят 24-страничный фотобуклет большого формата, постер и подставка под пиво. После недавнего выхода документального фильма Kreator «Hate & Hope» и автобиографии фронтмена Милле Петроццы «Your Heaven, My Hell», альбом «Krushers Of the World» станет следующим шагом в развитии Kreator — группы, которая всё ещё находится на пике популярности после более чем сорока лет творчества. «Krushers Of the World» — это выражение гордости и самосознания, осознание того, каким долгим и трудным был путь группы и как много им ещё предстоит сказать и чем поделиться со своей постоянно растущей фан-базой. После шумихи вокруг фильма и книги пришло время для Kreator позволить риффам, ревущему вокалу и громовым барабанам говорить самим за себя. С триумфальным продакшеном Йенса Богрена в студии Fascination Street Studios, который ранее работал с группой над Phantom Antichrist (2012) и Gods Of Violence (2017), Kreator возвращается в идеальной форме. Впечатляющая обложка была создана не кем иным, как польским гением Збигневом Беляком (Ghost).
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Kreator - Krushers Of The World (Box) (coloured) (4065629745349) виниловая пластинка - стоимость товара 9900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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