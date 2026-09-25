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Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка

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Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Fortress
Альбом (сингл)
Venereal Dawn
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) - фото 1
  • Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) - фото 2
  • Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sevan Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevan Mater
Barcode
[0617669419571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Fortress
Альбом (сингл)
Venereal Dawn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Venereal Dawn, Lloigor, Betrayal And Vengeance, Chrysalis, I Am The Jigsaw Of A Mad God, The Deep, Odem, Luciform, On Fever's Wings
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venereal Dawn, Lloigor, Betrayal And Vengeance, Chrysalis, I Am The Jigsaw Of A Mad God, The Deep, Odem, Luciform, On Fever's Wings



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sevan Mater
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sevan Mater
Barcode
[0617669419571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Dark Fortress
Альбом (сингл)
Venereal Dawn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Venereal Dawn, Lloigor, Betrayal And Vengeance, Chrysalis, I Am The Jigsaw Of A Mad God, The Deep, Odem, Luciform, On Fever's Wings
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venereal Dawn, Lloigor, Betrayal And Vengeance, Chrysalis, I Am The Jigsaw Of A Mad God, The Deep, Odem, Luciform, On Fever's Wings


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dark Fortress - Venereal Dawn (coloured) (0617669419571) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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