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Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка

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Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 1
Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 2
Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 3
Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 4
Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 5
Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Clawfinger
Альбом (сингл)
Before We All Die
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 1
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 2
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 3
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 4
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 5
  • Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733244
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981708591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Clawfinger
Альбом (сингл)
Before We All Die
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scum, Ball & Chain, Tear You Down, Big Brother, Linked Together, A Perfect Day, Going Down (Like Titanic), You Call Yourself A Teacher, A Fucking Disgrace, Kill The Dream, Environmental Patients, Before We All Die
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка

Шведско-норвежская рэп-метал группа Clawfinger анонсировала свой следующий альбом, Before We All Die. Издание на прозрачном синем виниле. От экологической катастрофы до политического лицемерия, от личного разочарования до коллективного отрицания — это Clawfinger во всей красе: всё ещё злой, всё ещё острый как никогда и всё ещё отказывающийся молчать, пока мир делает вид, что всё в порядке. «Дело не в поиске успокоения, — говорит фронтмен Зак ??Телл. — Дело в том, чтобы говорить правду, даже когда она отвратительна. Особенно когда она отвратительна».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4251981708591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Clawfinger
Альбом (сингл)
Before We All Die
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scum, Ball & Chain, Tear You Down, Big Brother, Linked Together, A Perfect Day, Going Down (Like Titanic), You Call Yourself A Teacher, A Fucking Disgrace, Kill The Dream, Environmental Patients, Before We All Die
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Шведско-норвежская рэп-метал группа Clawfinger анонсировала свой следующий альбом, Before We All Die. Издание на прозрачном синем виниле. От экологической катастрофы до политического лицемерия, от личного разочарования до коллективного отрицания — это Clawfinger во всей красе: всё ещё злой, всё ещё острый как никогда и всё ещё отказывающийся молчать, пока мир делает вид, что всё в порядке. «Дело не в поиске успокоения, — говорит фронтмен Зак ??Телл. — Дело в том, чтобы говорить правду, даже когда она отвратительна. Особенно когда она отвратительна».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clawfinger - Before We All Die (coloured) (4251981708591) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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