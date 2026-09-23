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Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 1
Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 2
Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 3
Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Transmaniacon MC, I'm On The Lamb But I Ain't No Sheep, Then Came The Last Days Of May, Stairway To The Stars, Before The Kiss, A Redcap, Screams, She's As Beautiful As A Foot, Cities On Flame With Rock And Roll, Workshop Of The Telescopes, Redeemed
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка

«Blue ?yster Cult» — это дебютный альбом одноименной американской рок-группы, выпущенный в январе 1972 года. В альбом вошли композиции «Cities on Flame with Rock and Roll», «Stairway to the Stars» и «Then Came the Lash Days of May», которые регулярно исполняются группой во время концертов до сих пор.

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Blue Oyster Cult
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Transmaniacon MC, I'm On The Lamb But I Ain't No Sheep, Then Came The Last Days Of May, Stairway To The Stars, Before The Kiss, A Redcap, Screams, She's As Beautiful As A Foot, Cities On Flame With Rock And Roll, Workshop Of The Telescopes, Redeemed
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Blue ?yster Cult» — это дебютный альбом одноименной американской рок-группы, выпущенный в январе 1972 года. В альбом вошли композиции «Cities on Flame with Rock and Roll», «Stairway to the Stars» и «Then Came the Lash Days of May», которые регулярно исполняются группой во время концертов до сих пор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Blue Oyster Cult (8719262029972) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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