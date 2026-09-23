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Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт)

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Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 1
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 2
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 3
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 4
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 5
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 6
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 7
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 8
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 9
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 10
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 11
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 12
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 13
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 14
Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
машинка для стрижки волос
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 4
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 5
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 6
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 7
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 8
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 9
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 10
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 11
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 12
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 13
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 14
  • Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733226
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
машинка для стрижки волос
Время автономной работы
180 мин
Количество насадок
6
Комплектация
адаптер питания, шнур для питания (1.8), щетка, масло, чехол/сумка, база для зарядки
Максимальная длина стрижки
30
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Настройка длины стрижки
нет
Подставка для зарядки
да
Роторный двигатель
да
Скорость мотора
6100
Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х8
Вес, г.
800

Описание товара Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт)

Машинка для стрижки волос и бороды c зарядной базой. Работа от аккумулятора и от сети. 180 минут работы от аккумулятора, 150 минут зарядки. Литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, мощный мотор 6100 об/мин. 30 установок длины среза: 0,8-30 мм. 6 насадок в комплекте: 3, 6, 9, 12, 25, 30 мм. Рычаг регулировки длины среза с шагом 0,3 мм. Титановое покрытие лезвия. Цифровой дисплей с индикацией заряда батареи. Широкий режущий блок.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт)




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
машинка для стрижки волос
Время автономной работы
180 мин
Количество насадок
6
Комплектация
адаптер питания, шнур для питания (1.8), щетка, масло, чехол/сумка, база для зарядки
Максимальная длина стрижки
30
Материал лезвий
титан
Минимальная длина стрижки
0.8 мм
Настройка длины стрижки
нет
Подставка для зарядки
да
Роторный двигатель
да
Скорость мотора
6100
Развернуть
Способ регулировки длины
регулятор/смена насадок
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки волос и бороды c зарядной базой. Работа от аккумулятора и от сети. 180 минут работы от аккумулятора, 150 минут зарядки. Литий-ионный аккумулятор 2000 мАч, мощный мотор 6100 об/мин. 30 установок длины среза: 0,8-30 мм. 6 насадок в комплекте: 3, 6, 9, 12, 25, 30 мм. Рычаг регулировки длины среза с шагом 0,3 мм. Титановое покрытие лезвия. Цифровой дисплей с индикацией заряда батареи. Широкий режущий блок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Polaris PHC 2500 черный 3Вт (насадок в компл: 6шт) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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