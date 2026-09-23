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Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов купить с доставкой в Москве
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Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов

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Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 1
Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 2
Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1700
Давление струи, кПа
890
Насадок в комплекте
7
Питание
от сети
  • Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 1
  • Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 2
  • Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733223
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Характеристики

Бренд
Qumo
Комплектация
7 насадок
Цвет
белый, голубой
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1700
Давление струи, кПа
890
Насадок в комплекте
7
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х11
Вес, г.
910

Описание товара Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов

Домашняя станция для каждодневного использования! Прекрасно подходит для личной гигиены и защиты здоровья всей семьи! Широкий функционал использования благодаря дополнительным насадкам, настраиваемым режимам и объемному резервуару. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды не просто удаляет остатки пищи, но и большинство вредных бактерий, способствуя улучшению микрофлоры ротовой полости. В комплект поставки входит сразу семь различных насадок для всех членов семьи, а удобный встроенный в крышку контейнер обеспечит их надежное хранение. Механический регулятор давления (10 уровней давления водной струи).

Отзывы о товаре Ирригатор Qumo Health Home Station HS QHI-5 белый, 600 мл, 10 режимов




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Qumo
Комплектация
7 насадок
Цвет
белый, голубой
Количество режимов
10
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1700
Давление струи, кПа
890
Насадок в комплекте
7
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя станция для каждодневного использования! Прекрасно подходит для личной гигиены и защиты здоровья всей семьи! Широкий функционал использования благодаря дополнительным насадкам, настраиваемым режимам и объемному резервуару. Сочетание высокого давления и пульсирующей технологии подачи воды не просто удаляет остатки пищи, но и большинство вредных бактерий, способствуя улучшению микрофлоры ротовой полости. В комплект поставки входит сразу семь различных насадок для всех членов семьи, а удобный встроенный в крышку контейнер обеспечит их надежное хранение. Механический регулятор давления (10 уровней давления водной струи).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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