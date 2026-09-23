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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный

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Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 1
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 2
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 3
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 4
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 5
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 6
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 7
Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 1
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 2
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 3
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 4
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 5
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 6
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 7
  • Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733208
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Характеристики

Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.1x25.8x33.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный

Микроволновая печь SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для облегчения повседневного приготовления пищи. Сочетая современный дизайн и надежность, эта печь станет идеальным дополнением любой кухни. Характеристики: - **Вес:** 9,8 кг, что делает её достаточно легкой для перемещения в пределах кухни. - **Дисплей:** Удобный электронный дисплей обеспечивает простоту управления и надёжный контроль за процессом приготовления. - **Инверторная технология:** Отсутствует, но продуманная электронная система управления позволяет эффективно использовать ресурсы. - **Мощность микроволн:** 700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. - **Объем:** 20 литров, идеальный для среднего размера семьи. - **Открывание дверцы:** Удобная ручка позволяет легко открывать и закрывать дверцу. - **Исполнение:** Отдельностоящая модель позволяет размещать микроволновку в любом удобном месте на кухне. - **Управление:** Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и множество настроек для разных типов блюд. - **Цвет:** Классический белый цвет впишется в любой интерьер. - **Тип внутреннего покрытия:** Эмаль, что обеспечивает легкость ухода и долговечность устройства. - **Страна производитель:** Китай, что гарантирует высокое качество изготовления по демократичной цене. - **Бренд:** SunWind — известный бренд, зарекомендовавший себя как надежный производитель бытовой техники. Микроволновая печь SunWind — это сочетание практичности и качества, идеальное для тех, кто ценит удобство и эффективность в использовании.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
SunWind
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
45.1x25.8x33.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для облегчения повседневного приготовления пищи. Сочетая современный дизайн и надежность, эта печь станет идеальным дополнением любой кухни. Характеристики: - **Вес:** 9,8 кг, что делает её достаточно легкой для перемещения в пределах кухни. - **Дисплей:** Удобный электронный дисплей обеспечивает простоту управления и надёжный контроль за процессом приготовления. - **Инверторная технология:** Отсутствует, но продуманная электронная система управления позволяет эффективно использовать ресурсы. - **Мощность микроволн:** 700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. - **Объем:** 20 литров, идеальный для среднего размера семьи. - **Открывание дверцы:** Удобная ручка позволяет легко открывать и закрывать дверцу. - **Исполнение:** Отдельностоящая модель позволяет размещать микроволновку в любом удобном месте на кухне. - **Управление:** Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и множество настроек для разных типов блюд. - **Цвет:** Классический белый цвет впишется в любой интерьер. - **Тип внутреннего покрытия:** Эмаль, что обеспечивает легкость ухода и долговечность устройства. - **Страна производитель:** Китай, что гарантирует высокое качество изготовления по демократичной цене. - **Бренд:** SunWind — известный бренд, зарекомендовавший себя как надежный производитель бытовой техники. Микроволновая печь SunWind — это сочетание практичности и качества, идеальное для тех, кто ценит удобство и эффективность в использовании.
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