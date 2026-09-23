Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW005 20л. 700Вт белый/черный
Микроволновая печь SunWind — это стильное и функциональное устройство, созданное для облегчения повседневного приготовления пищи. Сочетая современный дизайн и надежность, эта печь станет идеальным дополнением любой кухни. Характеристики: - **Вес:** 9,8 кг, что делает её достаточно легкой для перемещения в пределах кухни. - **Дисплей:** Удобный электронный дисплей обеспечивает простоту управления и надёжный контроль за процессом приготовления. - **Инверторная технология:** Отсутствует, но продуманная электронная система управления позволяет эффективно использовать ресурсы. - **Мощность микроволн:** 700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. - **Объем:** 20 литров, идеальный для среднего размера семьи. - **Открывание дверцы:** Удобная ручка позволяет легко открывать и закрывать дверцу. - **Исполнение:** Отдельностоящая модель позволяет размещать микроволновку в любом удобном месте на кухне. - **Управление:** Электронное управление обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и множество настроек для разных типов блюд. - **Цвет:** Классический белый цвет впишется в любой интерьер. - **Тип внутреннего покрытия:** Эмаль, что обеспечивает легкость ухода и долговечность устройства. - **Страна производитель:** Китай, что гарантирует высокое качество изготовления по демократичной цене. - **Бренд:** SunWind — известный бренд, зарекомендовавший себя как надежный производитель бытовой техники. Микроволновая печь SunWind — это сочетание практичности и качества, идеальное для тех, кто ценит удобство и эффективность в использовании.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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