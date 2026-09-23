Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6&quot; i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey

**Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для работы и игр? Lenovo LOQ 15IRX10 — идеальный выбор! Благодаря продвинутым характеристикам этот ноутбук справится с многозадачностью и требовательными приложениями. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15IRX10?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13650HX с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 4800 МГц — достаточно для быстрой работы даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый накопитель:** SSD 512 ГБ (M.2 PCIe) — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — наслаждайтесь детализированной графикой в играх и при работе с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и игр. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серого цвета (Luna Grey); * вес всего 2,4 кг — удобно брать с собой; * операционная система Windows 11 Home; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * ёмкость аккумулятора 60 Вт·ч — достаточно для длительной работы без подзарядки. Lenovo LOQ 15IRX10 — это сочетание производительности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ 15IRX10
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для работы и игр? Lenovo LOQ 15IRX10 — идеальный выбор! Благодаря продвинутым характеристикам этот ноутбук справится с многозадачностью и требовательными приложениями. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15IRX10?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13650HX с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 4800 МГц — достаточно для быстрой работы даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый накопитель:** SSD 512 ГБ (M.2 PCIe) — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — наслаждайтесь детализированной графикой в играх и при работе с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и игр. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серого цвета (Luna Grey); * вес всего 2,4 кг — удобно брать с собой; * операционная система Windows 11 Home; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * ёмкость аккумулятора 60 Вт·ч — достаточно для длительной работы без подзарядки. Lenovo LOQ 15IRX10 — это сочетание производительности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...