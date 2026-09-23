Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey
**Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете мощный ноутбук для работы и игр? Lenovo LOQ 15IRX10 — идеальный выбор! Благодаря продвинутым характеристикам этот ноутбук справится с многозадачностью и требовательными приложениями. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15IRX10?** * **Мощный процессор:** Intel Core i7-13650HX с 14 ядрами и частотой до 4,9 ГГц обеспечит высокую производительность. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 4800 МГц — достаточно для быстрой работы даже с ресурсоёмкими задачами. * **Быстрый накопитель:** SSD 512 ГБ (M.2 PCIe) — мгновенная загрузка операционной системы и приложений. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — наслаждайтесь детализированной графикой в играх и при работе с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и игр. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серого цвета (Luna Grey); * вес всего 2,4 кг — удобно брать с собой; * операционная система Windows 11 Home; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * ёмкость аккумулятора 60 Вт·ч — достаточно для длительной работы без подзарядки. Lenovo LOQ 15IRX10 — это сочетание производительности, стиля и удобства. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" i7-13650HX 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 5050 8GB, W11H Luna Grey