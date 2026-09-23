Описание товара Оперативная память CORSAIR Vengeance RGB 128GB (2 x 64GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для пользователей, которым необходим максимальный объём без компромиссов в скорости. Он идеально подойдёт для профессиональных рабочих станций, задействованных в рендеринге сложных 3D-сцен, монтаже видео в высоком разрешении, работе с огромными базами данных или одновременном запуске нескольких виртуальных машин. Для современных игр 128 ГБ — это существенный избыток, однако такая конфигурация обеспечивает бескомпромиссную многозадачность, позволяя держать открытыми десятки профессиональных приложений и вкладок браузера без замедления системы.

Если вы занимаетесь ресурсоёмким контентом или сложными инженерными расчётами, этот комплект покроет ваши потребности с огромным запасом на годы вперёд. Для типового офисного ПК или домашнего мультимедийного центра такой объём избыточен, здесь рациональнее рассмотреть более доступные варианты на 32 или 64 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает пятую генерацию технологии Double Data Rate. DDR5 приносит значительный прогресс по сравнению с DDR4, предлагая более высокую стандартную частоту, увеличенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность за счёт встроенного регулятора напряжения на модуле. Это поколение памяти предназначено для современных платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии и новее.

Форм-фактор модулей — 288-контактный DIMM, который используется исключительно в настольных компьютерах. Обратите внимание, что модули DDR5 физически несовместимы со слотами для DDR4, поэтому их установка возможна только в материнские платы, оснащённые соответствующими разъёмами для нового поколения памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает впечатляющий суммарный объём в 128 ГБ, состоящий из двух модулей по 64 ГБ каждый. Частота работы памяти составляет 6400 МГц, что является отличным показателем для модулей такого объёма в стандарте DDR5. Высокая частота напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, ускоряя обмен данными между процессором и ОЗУ.

В реальных задачах это выражается в более быстрой загрузке уровней в играх, сокращении времени отклика при работе с огромными массивами данных и ускорении рендеринга в профессиональных пакетах. Комбинация огромного объёма и высокой частоты делает систему исключительно отзывчивой при интенсивной многозадачности и работе с проектами, которые целиком загружаются в оперативную память.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, у данного комплекта обозначены как CL32. При высокой частоте 6400 МГц такие тайминги обеспечивают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью, то есть временем отклика памяти на запрос. Рабочее напряжение составляет 1.4 В, что является типичным для высокоскоростных модулей DDR5. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию XMP 3.0.

Профиль XMP позволяет автоматически установить оптимальные частоту, тайминги и напряжение в BIOS материнской платы одной кнопкой, избавляя пользователя от сложных ручных настроек разгона. Это гарантирует стабильную работу на номинальной скорости 6400 МГц на совместимых платформах.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными платформами Intel (сокеты LGA 1700, 1851) и AMD (сокет AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5, а её чипсет и процессор официально поддерживают работу на частоте 6400 МГц.

Стоит учесть, что при установке двух модулей по 64 ГБ в двухканальном режиме общая нагрузка на контроллер памяти процессора возрастает. Для гарантированной стабильности на высоких частотах рекомендуется использовать материнские платы среднего и высокого класса и устанавливать последнюю версию BIOS/UEFI от производителя.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые не только отводят тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, но и являются частью фирменного дизайна Corsair Vengeance RGB. Высота планок с учётом радиатора умеренная, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора, однако перед сборкой всё же стоит проверить совместимость по габаритам.

Главной визуальной особенностью является адресуемая RGB-подсветка на каждом модуле. Её можно синхронизировать с подсветкой других компонентов системы через фирменное программное обеспечение Corsair iCUE или утилиты для синхронизации от производителей материнских плат, таких как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 64 ГБ. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального режима работы, который существенно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, заставляя два модуля работать параллельно. Это критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров.

Для правильной активации двухканального режима модули следует установить в слоты материнской платы одного цвета, как это указано в руководстве пользователя. Докупать отдельные одиночные планки для расширения этого комплекта не рекомендуется, так как смешивание модулей даже с одинаковой маркировкой может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5. Модули не работают в платах для DDR4 или DDR3. Кроме того, достижение частоты 6400 МГц не является гарантированным на всех материнских платах; конечная стабильная частота зависит от возможностей конкретной модели платы и встроенного в процессор контроллера памяти. Перед покупкой проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Этот комплект — оптимальный выбор для профессионалов, которым нужен максимальный объём и высокая скорость в одном решении. Если ваши задачи не требуют 128 ГБ ОЗУ, можно рассмотреть комплекты меньшего объёма той же серии, чтобы сэкономить. Для геймеров, ориентированных на максимальный FPS в играх, иногда более выгодным вложением может быть комплект с меньшим объёмом, но более высокими частотами и низкими таймингами.