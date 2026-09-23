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Оперативная память Netac Shadow S 32GB (2x16GB) DDR4-3200 купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Netac Shadow S 32GB (2x16GB) DDR4-3200

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Оперативная память Netac Shadow S 32GB (2x16GB) DDR4-3200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733146
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
140

Описание товара Оперативная память Netac Shadow S 32GB (2x16GB) DDR4-3200

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти отлично подойдет пользователям, собирающим сбалансированный ПК для игр и работы, где важны и высокая скорость, и достаточный объем. Два модуля по 16 ГБ с частотой 3200 МГц гарантируют комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере, параллельной работой в офисных пакетах и нетребовательными играми. Он станет оптимальным выбором для модернизации старой системы или сборки нового ПК среднего класса, закрывая потребности большинства домашних и игровых сценариев без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому модули физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы между собой.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта составляет 32 ГБ, что является отличным заделом на будущее и с избытком хватит для современных игр, работы с фото и даже нетребовательного видеомонтажа. Базовая частота 3200 МГц ощутимо ускоряет обмен данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, делая систему более отзывчивой. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях - в более быстрой загрузке и обработке файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая низкие задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR4 с разгонным потенциалом. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для AM4 и AM5). Однако для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как установленный процессор, так и материнская плата. На старых или бюджетных платах возможна работа на более низкой частоте. Рекомендуется перед покупкой свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серии Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов не является массивной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели отсутствуют, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих надежность и нейтральный дизайн без лишних визуальных акцентов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP заявленная частота 3200 МГц не гарантирована на всех материнских платах, особенно начального уровня. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, даже того же производителя, так как это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до самых низких общих значений. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, быстрый и достаточный по объему набор DDR4 для повседневного использования и игр без излишеств.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow S 32GB (2x16GB) DDR4-3200




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти отлично подойдет пользователям, собирающим сбалансированный ПК для игр и работы, где важны и высокая скорость, и достаточный объем. Два модуля по 16 ГБ с частотой 3200 МГц гарантируют комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере, параллельной работой в офисных пакетах и нетребовательными играми. Он станет оптимальным выбором для модернизации старой системы или сборки нового ПК среднего класса, закрывая потребности большинства домашних и игровых сценариев без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для настольных компьютеров, поэтому модули физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как разные поколения памяти несовместимы между собой.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта составляет 32 ГБ, что является отличным заделом на будущее и с избытком хватит для современных игр, работы с фото и даже нетребовательного видеомонтажа. Базовая частота 3200 МГц ощутимо ускоряет обмен данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, делая систему более отзывчивой. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении просадок, а в рабочих приложениях - в более быстрой загрузке и обработке файлов.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL16 при частоте 3200 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и латентностью, обеспечивая низкие задержки при доступе к данным. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR4 с разгонным потенциалом. Для достижения заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для AM4 и AM5). Однако для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали как установленный процессор, так и материнская плата. На старых или бюджетных платах возможна работа на более низкой частоте. Рекомендуется перед покупкой свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серии Shadow S, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе на высоких частотах. Конструкция радиаторов не является массивной, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка или RGB-эффекты в данной модели отсутствуют, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих надежность и нейтральный дизайн без лишних визуальных акцентов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP заявленная частота 3200 МГц не гарантирована на всех материнских платах, особенно начального уровня. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями, даже того же производителя, так как это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до самых низких общих значений. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный, быстрый и достаточный по объему набор DDR4 для повседневного использования и игр без излишеств.

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