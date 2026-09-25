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Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 733141
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Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние, 733141

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Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
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  • Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 2
  • Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 3
  • Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 4
  • Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 5
  • Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 760 руб.  4 241 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние
2 760 руб. -35%
4 241 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viper
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
демо версия, небольшие потертости на корпусе
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
420
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
13х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние

Причина уценки: демо версия, небольшие потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кронштейн, кабель питания, автомобильное зу, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viper
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
демо версия, небольшие потертости на корпусе
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
150°
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
420
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Причина уценки: демо версия, небольшие потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, видеорегистратор, кронштейн, кабель питания, автомобильное зу, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Видеорегистратор Viper Z1 SKY хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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