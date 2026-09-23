Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760ITX D5, LGA1700, B760, 2*DDR5
Компактная материнская плата MAXSUN формата mini-ITX отлично впишется даже в самые небольшие корпуса — её габариты всего 17 ? 17 см. Основанная на чипсете Intel B760 и поддерживающая сокет LGA 1700, она создана для современных процессоров и обеспечивает отличный баланс производительности и свежих технологий. Установите до двух модулей быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц — хватит даже требовательным задачам, ведь общий объём оперативки может достигать внушительных 96 ГБ. Подключайте видеокарту через топовый слот PCI Express 5.0 x16 и до четырёх накопителей SATA. Идеальное решение для продвинутых компактных проектов.
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