Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5
Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 — сбалансированное решение для компактных и мощных сборок. Форм-фактор mATX и размеры 25?7 см позволяют собрать производительную систему, не занимая много места. Два слота под современные модули памяти DDR5 формата DIMM поддерживают до 64 ГБ — вы оцените быструю работу даже в ресурсоёмких задачах. Два разъёма M.2 дают простор для быстрой и объёмной памяти, а наличие по одному слоту PCI-E x16 и PCI-E x1 — оптимальный выбор для установки необходимых карт расширения. Socket AM5 открывает путь к новым процессорам AMD. Решение для тех, кто ценит сочетание компактности и потенциала для апгрейда.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K (90MB1FI0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 5 870 руб.1468 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-G DDR4
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитМатеринская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-E DDR4
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M H DDR4
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5