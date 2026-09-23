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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 6
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 7
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 8
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 9
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 10
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 10
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733127
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
7
Высота, см
25
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х7
Вес, г.
940

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5

Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 — сбалансированное решение для компактных и мощных сборок. Форм-фактор mATX и размеры 25?7 см позволяют собрать производительную систему, не занимая много места. Два слота под современные модули памяти DDR5 формата DIMM поддерживают до 64 ГБ — вы оцените быструю работу даже в ресурсоёмких задачах. Два разъёма M.2 дают простор для быстрой и объёмной памяти, а наличие по одному слоту PCI-E x16 и PCI-E x1 — оптимальный выбор для установки необходимых карт расширения. Socket AM5 открывает путь к новым процессорам AMD. Решение для тех, кто ценит сочетание компактности и потенциала для апгрейда.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B650M V2, AM5, B650, 2*DDR5




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
7
Высота, см
25
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на чипсете AMD B650 — сбалансированное решение для компактных и мощных сборок. Форм-фактор mATX и размеры 25?7 см позволяют собрать производительную систему, не занимая много места. Два слота под современные модули памяти DDR5 формата DIMM поддерживают до 64 ГБ — вы оцените быструю работу даже в ресурсоёмких задачах. Два разъёма M.2 дают простор для быстрой и объёмной памяти, а наличие по одному слоту PCI-E x16 и PCI-E x1 — оптимальный выбор для установки необходимых карт расширения. Socket AM5 открывает путь к новым процессорам AMD. Решение для тех, кто ценит сочетание компактности и потенциала для апгрейда.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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