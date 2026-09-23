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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733126
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (1 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
935

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5

Материнская плата MAXSUN на современном чипсете AMD B850 сочетает в себе производительность и компактность форм-фактора mATX – идеально для сборки мощных, но негабаритных ПК. Поддержка высокоскоростной памяти DDR5 на частоте до 6400 МГц с двумя слотами позволяет оптимизировать работу системы и добиться быстрой отклика даже в ресурсоёмких задачах. Максимальный объём памяти 96 ГБ открывает простор для серьёзных проектов и многозадачности, а поддержка стандарта PCI Express 5.0 помогает раскрыть потенциал современных видеокарт и других компонентов. Wi-Fi на борту избавит от лишних проводов. Socket AM5 подойдёт для последних процессоров AMD, а ширина всего 22,5 см не займёт много места в корпусе. Выбирайте MAXSUN – и собирайте систему на мощной, продуманной базе.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Gigabit Ethernet (1 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на современном чипсете AMD B850 сочетает в себе производительность и компактность форм-фактора mATX – идеально для сборки мощных, но негабаритных ПК. Поддержка высокоскоростной памяти DDR5 на частоте до 6400 МГц с двумя слотами позволяет оптимизировать работу системы и добиться быстрой отклика даже в ресурсоёмких задачах. Максимальный объём памяти 96 ГБ открывает простор для серьёзных проектов и многозадачности, а поддержка стандарта PCI Express 5.0 помогает раскрыть потенциал современных видеокарт и других компонентов. Wi-Fi на борту избавит от лишних проводов. Socket AM5 подойдёт для последних процессоров AMD, а ширина всего 22,5 см не займёт много места в корпусе. Выбирайте MAXSUN – и собирайте систему на мощной, продуманной базе.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B850M-K WIFI, AM5, B850, 2*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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