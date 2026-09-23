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Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 8
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 9
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 10
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 11
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 12
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 13
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 14
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 15
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 16
Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 10
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 11
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 12
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 13
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 14
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 15
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 16
  • Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733118
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х8
Вес, кг.
2.33

Описание товара Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5

Gigabyte представляет материнскую плату формата ATX с мощным чипсетом AMD X870E и современным разъёмом AM5. Если вы ищете платформу для топовых процессоров — вы её нашли. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц позволят выжать максимум производительности из вашей системы, а поддержка объёма до 256 ГБ — идеальна для тяжёлых задач, будь то работа или игры на максималке. Четыре разъёма M.2 дадут свободу расширения быстрыми накопителями, а расширенные возможности подключения обеспечит новейший стандарт PCI Express 5.0. Ширина 24,4 см при высоте 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов. Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов, а звук 7.1 подарит настоящее погружение в любимые фильмы и игры. Эта материнская плата подойдёт для сборок без багов совместимости, развёрнутых апгрейдов и максимального комфорта без SLI/CrossFire — всё, что нужно для стабильной надёжной работы и впечатляющего уровня развлечений.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte представляет материнскую плату формата ATX с мощным чипсетом AMD X870E и современным разъёмом AM5. Если вы ищете платформу для топовых процессоров — вы её нашли. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц позволят выжать максимум производительности из вашей системы, а поддержка объёма до 256 ГБ — идеальна для тяжёлых задач, будь то работа или игры на максималке. Четыре разъёма M.2 дадут свободу расширения быстрыми накопителями, а расширенные возможности подключения обеспечит новейший стандарт PCI Express 5.0. Ширина 24,4 см при высоте 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов. Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов, а звук 7.1 подарит настоящее погружение в любимые фильмы и игры. Эта материнская плата подойдёт для сборок без багов совместимости, развёрнутых апгрейдов и максимального комфорта без SLI/CrossFire — всё, что нужно для стабильной надёжной работы и впечатляющего уровня развлечений.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE X870E A ELITE WIFI7 ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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