Материнская плата GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733115
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Материнская плата Gigabyte сочетает в себе компактный форм-фактор mATX (24,4 x 24,4 см) и широкие возможности для апгрейда. Благодаря поддержке четырёх слотов M.2 и столь же большому количеству слотов памяти, вы легко создадите быструю и вместительную систему. Любители производительности оценят работу с памятью DDR5 с частотой до 8200 МГц и колоссальную максимальную ёмкость — до 256 ГБ. Настроена на современные задачи: чипсет AMD X870, сокет AM5 и поддержка PCI Express версий 5.0 и 4.0. Есть Wi-Fi для удобного подключения и встроенная звуковая схема 7.1 для чистого насыщенного звука. Решение на вырост для продвинутых пользователей, кто не готов идти на компромиссы между скоростью, объёмом и удобством.
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte сочетает в себе компактный форм-фактор mATX (24,4 x 24,4 см) и широкие возможности для апгрейда. Благодаря поддержке четырёх слотов M.2 и столь же большому количеству слотов памяти, вы легко создадите быструю и вместительную систему. Любители производительности оценят работу с памятью DDR5 с частотой до 8200 МГц и колоссальную максимальную ёмкость — до 256 ГБ. Настроена на современные задачи: чипсет AMD X870, сокет AM5 и поддержка PCI Express версий 5.0 и 4.0. Есть Wi-Fi для удобного подключения и встроенная звуковая схема 7.1 для чистого насыщенного звука. Решение на вырост для продвинутых пользователей, кто не готов идти на компромиссы между скоростью, объёмом и удобством.
Материнская плата GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE X870M AORUS ELITE WIFI7, AM5, B850, 4*DDR5