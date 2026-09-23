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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733113
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2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
2.25
Описание товара Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte формата ATX — настоящий простор для мощных сборок! Восемь крепких слотов памяти позволяют устанавливать до 256 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 9200 МГц — станьте королём многозадачности, забудьте о торможениях в ресурсоёмких приложениях и играх.
Продуманный чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 идеально подходят для новых процессоров. Система 7.1 погружает в чистое объёмное звучание, а встроенный Wi-Fi избавляет от проводной привязки — любое место будет рабочим или игровым. Форм-фактор DIMM гарантирует совместимость с актуальными модулями памяти, а три разъёма SATA открывают простор для быстрых хранилищ данных.
Габариты платы (27?24 см) позволяют создать полноценную, вместительную и мощную систему без компромиссов. Gigabyte — когда нужны скорость, стабильность и свобода апгрейда!
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — настоящий простор для мощных сборок! Восемь крепких слотов памяти позволяют устанавливать до 256 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 9200 МГц — станьте королём многозадачности, забудьте о торможениях в ресурсоёмких приложениях и играх.
Продуманный чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 идеально подходят для новых процессоров. Система 7.1 погружает в чистое объёмное звучание, а встроенный Wi-Fi избавляет от проводной привязки — любое место будет рабочим или игровым. Форм-фактор DIMM гарантирует совместимость с актуальными модулями памяти, а три разъёма SATA открывают простор для быстрых хранилищ данных.
Габариты платы (27?24 см) позволяют создать полноценную, вместительную и мощную систему без компромиссов. Gigabyte — когда нужны скорость, стабильность и свобода апгрейда!
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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