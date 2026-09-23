Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B850 EAGLE WIFI7 ICE, AM5, B850, 4*DDR5
**Материнская плата Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL** — это надёжное и мощное решение для вашего настольного компьютера. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Разъём для процессора: AM5. * Чипсет: AMD B850. * Тип оперативной памяти: DDR5. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 4400 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество M.2 сокетов: 3. * Количество SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет построить мощный и современный игровой или рабочий компьютер. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет вам использовать самые современные компоненты и максимально раскрыть потенциал вашей системы. С поддержкой высокоскоростной памяти DDR5 и тремя слотами M.2 вы сможете обеспечить быструю и эффективную работу вашей системы. А четыре разъёма SATA 6 Гб/с позволят подключить множество накопителей для хранения данных. Не упустите возможность приобрести материнскую плату Gigabyte B850 EAGLE WIFI7 ICE, RTL и создать компьютер своей мечты!
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