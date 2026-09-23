Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная ударная AEG 18В BSB18C3BL-X02C 4935478937
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный, аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
65
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733099
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный, аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Аккумулятор L1820SHD 2,0Ач, Аккумулятор L1840SHD 4.0Ач, Зарядное устройство BL1418, Боковая рукоятка, Поясная клипса, Кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
1.6
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
110
Макс. диаметр сверления дерева
65
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-7500/0-31500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2, 4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
48х36х14
Вес, кг.
6
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная ударная AEG 18В BSB18C3BL-X02C 4935478937
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG 18В BSB18C3BL-X02C 4935478937 используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпиче, а также для закручивания крепежа. Надежный металлический быстрозажимной патрон с фиксатором обеспечивает удобство замены и надежное крепление оснастки. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что позволяет работать с разными материалами.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный, аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
Аккумулятор L1820SHD 2,0Ач, Аккумулятор L1840SHD 4.0Ач, Зарядное устройство BL1418, Боковая рукоятка, Поясная клипса, Кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
1.6
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
110
Макс. диаметр сверления дерева
65
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
0-7500/0-31500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2, 4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG 18В BSB18C3BL-X02C 4935478937 используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпиче, а также для закручивания крепежа. Надежный металлический быстрозажимной патрон с фиксатором обеспечивает удобство замены и надежное крепление оснастки. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу "Пуск", что позволяет работать с разными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт бесщеточная аккумуляторная ударная AEG 18В BSB18C3BL-X02C 4935478937 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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