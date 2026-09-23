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Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 купить с доставкой в Москве
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Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834

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Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 1
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 2
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 3
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 4
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 5
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 6
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
40
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10.2
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 1
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 2
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 3
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 4
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 5
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 6
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733095
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
40
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10.2
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х17
Вес, кг.
1.82

Описание товара Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834

Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 5133001834 - это компактное приспособление, которое с легкостью поместится в багажник любого транспорта. Используется для быстрого накачивания (спуска) велосипедных, мотоциклетных и автомобильных шин, а также изделий низкого давления - надувного матраса, лодки или плавательных кругов. Следует учесть, что напор воздуха в устройстве не должен превышать максимального значения - 10.3 бар (150 PSI). Эксплуатация данной модели не требует от пользователя каких-либо специальных знаний и умений.

Отзывы о товаре Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 без аккумулятора в комплекте 5133001834




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
40
Длина воздушного шланга, м
2
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10.2
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Ryobi ONE+ R18I-0 5133001834 - это компактное приспособление, которое с легкостью поместится в багажник любого транспорта. Используется для быстрого накачивания (спуска) велосипедных, мотоциклетных и автомобильных шин, а также изделий низкого давления - надувного матраса, лодки или плавательных кругов. Следует учесть, что напор воздуха в устройстве не должен превышать максимального значения - 10.3 бар (150 PSI). Эксплуатация данной модели не требует от пользователя каких-либо специальных знаний и умений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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