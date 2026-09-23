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Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 купить с доставкой в Москве
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Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714

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Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 1
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 2
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 3
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 4
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 5
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 6
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 7
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 8
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 9
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 10
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 11
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 12
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 13
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.3
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 1
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 2
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 3
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 4
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 5
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 6
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 7
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 8
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 9
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 10
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 11
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 12
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 13
  • Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733094
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.3
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х10
Вес, кг.
1.47

Описание товара Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714

Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714

Отзывы о товаре Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип питания
от аккумулятора
Производительность, л/мин
15
Длина воздушного шланга, м
0.3
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
10
Входное напряжение
18
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компрессор Ryobi ONE+ R18MI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004714 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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