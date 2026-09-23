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Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14 купить с доставкой в Москве
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Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14

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Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 1
Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 2
Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 3
Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 4
Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
12
Длина шины, дюйм
12
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
44
Питание
от сети
  • Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 1
  • Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 2
  • Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 3
  • Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 4
  • Пила электрическая Gigant 12&quot;, 1,5 кВт GSAF-14 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733090
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Комплектация
Цепная пила, Направляющая шина, Цепь, Защитный кожух
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
110
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30.5
Шаг цепи, дюйм
3/8
Количество звеньев
44
Питание
от сети
Габариты без упаковки
380x240x165 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.15
Вес, кг.
3.74

Описание товара Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14

Электрическая пила Gigant 12" 1.5 кВт GSAF-14 подходит для решения широкого круга задач на приусадебном участке, таких как: заготовка дров, распиловка веток, продольная и поперечная резка древесины. Особенностью модели являются укорочённая шина длиной 305 мм и сравнительно небольшой вес – 3.5 кг, что значительно облегчает её эксплуатацию и позволяет работать в труднодоступных местах. Автоматическая смазка цепи - для исключения перегрева металлических элементов во время работы. Контроль уровня масла в бачке осуществляется с помощью специального смотрового окна. Механизм быстрой затяжки цепи в данной модели отсутствует. Наличие специальной кнопки блокировки старта - для исключения случайного запуска. Удобная задняя рукоятка небольшого размера с пусковым курком жёстко сидит в руке. Полное отсутствие выхлопных газов, как в бензиновых моделях, делает возможным работу в помещении. Пила работает от щеточного электродвигателя мощностью 1.5 кВт. Расположение двигателя боковое, питание осуществляется от бытовой электросети 220 В, 50 Гц. Специальный фиксатор на рукоятке предотвращает отсоединение штекера



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг

Отзывы о товаре Пила электрическая Gigant 12", 1,5 кВт GSAF-14




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Комплектация
Цепная пила, Направляющая шина, Цепь, Защитный кожух
Мощность, Вт
1500
Напряжение, В
220
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.3
Скорость вращения цепи, м/с
12
Объем масляного бака
110
Длина шины, дюйм
12
Длина шины, см
30.5
Шаг цепи, дюйм
3/8
Развернуть
Количество звеньев
44
Питание
от сети
Габариты без упаковки
380x240x165 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Gigant 12" 1.5 кВт GSAF-14 подходит для решения широкого круга задач на приусадебном участке, таких как: заготовка дров, распиловка веток, продольная и поперечная резка древесины. Особенностью модели являются укорочённая шина длиной 305 мм и сравнительно небольшой вес – 3.5 кг, что значительно облегчает её эксплуатацию и позволяет работать в труднодоступных местах. Автоматическая смазка цепи - для исключения перегрева металлических элементов во время работы. Контроль уровня масла в бачке осуществляется с помощью специального смотрового окна. Механизм быстрой затяжки цепи в данной модели отсутствует. Наличие специальной кнопки блокировки старта - для исключения случайного запуска. Удобная задняя рукоятка небольшого размера с пусковым курком жёстко сидит в руке. Полное отсутствие выхлопных газов, как в бензиновых моделях, делает возможным работу в помещении. Пила работает от щеточного электродвигателя мощностью 1.5 кВт. Расположение двигателя боковое, питание осуществляется от бытовой электросети 220 В, 50 Гц. Специальный фиксатор на рукоятке предотвращает отсоединение штекера


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Длина (с шиной), Вес, кг
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Отзывы


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